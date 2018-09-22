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بنـــوك
بطاقة جديدة للمعاشات والتموين والخبز ودفع مقابل خدمات الحكومة
السبت 22 سبتمبر 2018 05:18 م
مشروع جمعيتي وزارة التموين
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تفاصيل خطة الحكومة لإلزام المواطنين بالدفع الإلكترونى
مشروع جمعيتي وزارة التموين
وكيل محافظ المركزى : نشر 20 مليون كارت بدءا من ديسمبر المقبل
كتب – محمود جمال وسيد بدر:
يستعد البنك المركزى المصرى بالتعاون مع المجلس القومى للمدفوعات الذى يقوده الرئيس عبد الفتاح السيسى ، لإصدار أول بطاقة دفع وطنية بحلول شهر ديسمبر المقبل مقرر أن يتم الإعتماد عليها بشكل كبير فى تحسين الشمول المالى لكافة فئات المجتمع وتنشيط الدفع الإلكترونى لرسوم الخدمات الحكومية المختلفة مثل شهادات الميلاد وجوازات السفر ومخالفات المرور وغيرها
تتولى تدشين البطاقة الجديدة والبنية التكنولوجية الخاصة بها شركة بنوك مصر للتقدم التكنولوجى.
قال أيمن حسين وكيل محافظ البنك المركزى المصرى فى تصريحات لـ "المال" ، الأسبوع الماضى على هامش مؤتمر لشركة الحلول التكنولوجية SAP ، أن اطلاق البطاقة الجديدة خلال شهر ديسمبر المقبل سيتضمن خطة تسويق دقيقة ومحفزات بعينها لنشر الكارت في قطاعات التجزئة بالبنوك، بينما سيتم تعميمه في الجهاز الإداري للدولة خاصة بعد قرار وزارة المالية بميكنة كافة المدفوعات بدءا من يناير المقبل .
وتابع: الكارت الجديد سيستخدم في البداية في عمليات الدفع فقط بينما ما يتم دراسته حاليًا هو تعميمه على عمليات صرف التموين والخبز، والأولوية في التوزيع ستكون للفئات التي لا تتمتع بخدمات مالية مثل أصحاب كروت المعاشات .
وكان طارق عامر، محافظ البنك المركزى، قد قدم للرئيس السيسى، خلال الاجتماع الأخير للمجلس القومى للمدفوعات، أول اصدار من البطاقة المقرر أن يبدأ العمل بها مطلع يناير المقبل
البنك المركزى المصرى
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