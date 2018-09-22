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سيـــاســة
تأييد إدراج حسن مالك وآخرين على قوائم الكيانات الإرهابية
السبت 22 سبتمبر 2018 04:58 م
حسن مالك
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على رأسهم حسن مالك.. تأجيل نظر طعن المتهمين بضرب الاقتصاد
محاكمة حسن مالك في الإضرار بالاقتصاد 1 أبريل
حسن مالك
نجوى عبدد العزيز
رفضت محكمة النقض، الطعون المقدمة من56 متهما في القضية المعروفة بضرب الاقتصاد القومي المتهم فيها حسن مالك وآخرون لوضعهم على قوائم الكيانات الإرهابية
كان النائب العام أحال الإخواني حسن "مالك" وآخرين إلى "محكمة الطوارئ" في القضية رقم 721 لسنة 2015، والمعروفة إعلاميًا بـ"ضرب الاقتصاد المصري" عن طريق تهريب العملات الأجنبية للخارج.كانت محكمة جنايات القاهرة، أدرجت 56 فردا على قائمة الإرهابيين لمدة 3 سنوات في قضية النيابة العامة رقم 721 لسنة 2015 حصر أمن دولة عليا، المقيدة برقم 3 لسنة 2017 طلبات إدراج إرهاب.
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