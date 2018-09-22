EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
605.00
عيار 21
519.00
عيار 18
4840.00
عيار 24
4840.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
اقتصاد وأسواق
هكذا تربح الشرقية للدخان من عقود تصنيع السجائر الأجنبية
السبت 22 سبتمبر 2018 05:35 م
«المنصور الدولية تطرح «ويست» وتعلن عن أسعار السجائر
أخر الأخبار
أخبار متعلقة
فيديو| «الشرقية للدخان» تستهدف رفع حصتها السوقية إلى 74%
فيديو| وزير: 1,5% حصة القابضة من طرح أسهم الشرقية للدخان بالبورصة
سهم الشرقية للدخان يسجل أدنى مستوياته خلال العام
فيديو| الشرقية للدخان: الأجانب تمسكوا بأسهمنا خلال الثورة رغم الأحداث الأمنية
«المنصور الدولية تطرح «ويست» وتعلن عن أسعار السجائر
أحمد اللاهونى :
كشف محمد عثمان هارون، رئيس مجلس إدارة الشرقية للدخان والعضو المنتدب، أن "إيسترن" تحصل سنويًا على 140 مليون دولار من عقود التصنيع المشترك مع شركات السجائر الأجنبية.
وقال هارون لـ "المال"، إن "الشرقية للدخان" تدرس دائما جميع طلبات التصنيع الواردة إليها من شركات "مالتى ناشيونال" بهدف توفير احتياجاتها من العملة الصعبة اللازمة لاستيراد الخامات، وكذلك لضخ مزيد من الاستثمارات الأجنبية فى السوق المحلية.
ووقعت"إيسترن كومبانى" عقد تصنيع مشترك أغسطس الماضى، مع الشركة اليابانية للدخان جابان توباكو انترناشيونال "جى تى آى"، لإنتاج سجائر جديدة، باسم "LD" بسعر 24 جنيهًا.
وطرحت الشرقية للدخان فى الشهر نفسه صنفا جديدا بالأسواق تحت اسم سجائر ويست (WEST) بسعر 24 جنيهًا، بالشراكة مع المنصور الدولية للتوزيع بصفتها المرخص لها بتصنيع وتوزيع هذا الصنف.
وأكد خالد إسماعيل، مدير قطاع العلاقات الحكومية والخارجية بشركة جابان توباكو انترناشونال (JTI)، فى تصريحات سابقة لـ "المال، ثقة شركته فى الاقتصاد المصرى لذلك حرصت على ضخ استثمارات جديدة، بالتعاون مع الشركة الشرقية للدخان لإنتاج سجائر جديدة، باسم "LD" بسعر 24 جنيهًا.
وأضاف مدير قطاع العلاقات الحكومية، أن الشركة تستهدف من طرح المنتج الجديد، تنويع منتجاتها لتتلائم مع كافة الأذواق والشرائح المجتمعية وتلبى احتياجات المدخنين.
وقال هارون فى تصريحات سابقة، تصريحات لـ "المال"، إن العقد الموقع مع جابان توباكو مستمر لمدة 3 سنوات ينتهى فى أغسطس 2021، لافتًا إلى الشركة بدأت الإنتاج فى أول أسبوع بعد عيد الأضحى بـ 300 كرتونة يوميا فقط "3ملايين سيجارة" لقياس نبض السوق بعدها ستضاعف الكمية، وفقًا لحركة العرض والطلب على الصنف الجديد.
كما وقعت "إيسترن" مارس الماضى، اتفاقية تصنيع مشترك مع شركة المنصور الدولية للتوزيع بصفتها المرخص لها بتصنيع وتوزيع أصناف سجائر ويست (WEST) داخل السوق المحلية.
وأوضحت الشرقية للدخان فى بيان سابق لها، أن مدة الاتفاقية 5 سنوات تبدأ من 21 مارس الماضى وحتى 20 مارس 2023، على أن يتم تقسيم الأرباح والخسائر بعد خصم كافة مصاريف البيع والتوزيع للمنتج بنسبة 50% لكل شركة.
وتسعى "إيسترين كومباني" بالشراكة مع الشركات الأجنبية المختلفة العاملة بالسوق المحلية لطرح أصناف جديدة بالسوق، لتتلاءم مع جميع الأذواق وتلبي احتياجات المدخنين بعد ارتفاع الأسعار مؤخرًا.
يشار إلى أن "الشركة الشرقية" رفعت يوليو الماضى، أسعار 13 صنفاً من السجائر، وتراوحت الزيادة بين 1.5 و5.5 جنيه فى العبوة الواحدة مقسمة إلى 75 قرشًا للتأمين الصحى والباقى كضريبة وفروق حق تصنيع بعد زيادة أسعار الكهرباء والوقود.
وأخطرت وزارة المالية يوليو الماضى شركات السجائر ببدء تطبيق الرسوم الخاصة بقانون التأمين الصحي الشامل، والتي تبلغ 75 قرشًا على كل علبة سجائر يتم بيعها.
ونص قانون التأمين على أنه يتم تحصيل 75 قرشًا من قيمة كل علبة سجائر مبيعة بالسوق المحلية، سواء كانت سجائر، على أن تتم زيادة تلك القيمة كل 3 سنوات بقيمة 25 قرشًا أخرى حتى تصل إلى 150 قرشًا.
وتستهدف وزارة المالية تحصيل ضرائب على منتجات التبغ تقدر بنحو 58.5 مليار جنيه، في العام المالي الحالي، مقابل 51.4 مليار متوقعة في موازنة العام المالي السابق، أى بزيادة 7.5 مليار جنيه.
وسجل رأس المال المصدر والمدفوع للشرقية للدخان نحو 2.25 مليار جنيه بقيمة اسمية 1 جنيه للسهم.
وبلغ صافى ربح الشركة خلال العام المالى الماضى 2018/2017 نحو 4.24 مليار جنيه، مقابل صافى ربح قدره 2.978 مليار جنيه عن الفترة المماثلة من العام السابق، بنسبة زيادة %42.38، تعادل 1.3 مليار جنيه، تمثلت فى زيادة مجمل الربح بحوالى مليار جنيه، وزيادة الفوائد الدائنة بحوالى 0.3 مليار جنيه.
وسجل إجمالى المبيعات خلال الفترة المالية المنتهية فى 30 يونيو الماضى 13.4 مليار جنيه، مقابل 10.5 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضى، بنسبة زيادة %27.23.
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا