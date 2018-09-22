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متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
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605.00 عيار 21
519.00 عيار 18
4840.00 عيار 24
4840.00 الجنيه الذهب
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اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

تأجيل قضية الهجوم على فندق الأهرامات إلى 16أكتوبر

محكمة
محكمة
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تأجيل محاكمة المتهمين بالهجوم على فندق الأهرامات الثلاثة
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تأجيل محاكمة المتهمين في قضية الهجوم على فندق الأهرامات
محكمة

 نجوى عبد العزيز

قررت محكمة الجنايات برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، وعضوية المستشارين محمد محمد النجدي وعبد الرحمن صفوت الحسيني تأجيل محاكمة المتهمًين  بالهجوم على فندق الأهرامات الثلاثة بشارع الهرم، لجلسة 16 أكتوبر لسماع مرافعة الدفاع عن المتهمين 

أسندت النيابة العامة للمتهمين، أنهم في الفترة من منتصف 2015 وحتى 13  فبراير 2016، قادوا جماعة أسست على خلاف القانون وأمدوهم بأسلحة وأموال وهاجموا  فندق الأهرامات الثلاثة وحازوا أسلحة نارية وذخائر فضلا عن ارتكاب جرائم التجمهر واستعمال القوة مع الشرطة وتخريب الممتلكات.
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