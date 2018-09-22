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سيـــاســة
تأجيل قضية الهجوم على فندق الأهرامات إلى 16أكتوبر
السبت 22 سبتمبر 2018 04:13 م
محكمة
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تأجيل محاكمة المتهمين بالهجوم على فندق الأهرامات الثلاثة
تأجيل محاكمة المتهمين في قضية الهجوم على فندق الأهرامات
محكمة
نجوى عبد العزيز
قررت محكمة الجنايات برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، وعضوية المستشارين محمد محمد النجدي وعبد الرحمن صفوت الحسيني تأجيل محاكمة المتهمًين بالهجوم على فندق الأهرامات الثلاثة بشارع الهرم، لجلسة 16 أكتوبر لسماع مرافعة الدفاع عن المتهمين
أسندت النيابة العامة للمتهمين، أنهم في الفترة من منتصف 2015 وحتى 13 فبراير 2016، قادوا جماعة أسست على خلاف القانون وأمدوهم بأسلحة وأموال وهاجموا فندق الأهرامات الثلاثة وحازوا أسلحة نارية وذخائر فضلا عن ارتكاب جرائم التجمهر واستعمال القوة مع الشرطة وتخريب الممتلكات.
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