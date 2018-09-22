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رياضة
طاقم رواندي لإدارة مباراة مصر وسوازيلاند
السبت 22 سبتمبر 2018 04:00 م
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عين الاتحاد الإفريقي طاقم تحكيم رواندي لإدارة مباراة مصر وسوازيلاند يوم 12 أكتوبر المقبل ضمن الجولة الثالثة لتصفيات المجموعة العاشرة المؤهلة لنهائيات الأمم الأفريقية.
ويتكون الطاقم الرواندي من لويس هاكيز حكما للساحة، وديدون موتوي مساعد أول، وهنري سيمبا مساعد ثان، و عبد الكريم توجيرا حكما رابعا.
وتم تعيين الصومالي أمير عابدي حسن مراقبا للمباراة، والليبي عصام شرف الدين مراقبا للحكام، للقاء الذى سيقام على ملعب السلام بالقاهرة، بعد نقله من ستاد الجيش المصرى ببرج العرب فى الإسكندرية، على أن يقام لقاء الإياب يوم 16 من الشهر نفسه.
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