الأهلى يخشى مفاجأت حوريا الغيني

الأهلى يخشى مفاجأت حوريا كوناكري الغيني



على المصرى



يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، مواجهة صعبة، فى التاسعة من مساء اليوم، على ستاد السلام، أمام حوريا كوناكرى الغينى، فى إياب دور الثمانية، لدورى أبطال إفريقيا، ويدير اللقاء طاقم تحكيم جامبى، بقيادة بكارى جاساما حكما للساحة، ويعاونه سليمانى سوسيه مساعد أول، وعبد العزيز جواو مساعداً ثانياً.



ويحتاج الأهلى للفوز بأى نتيجة للصعود للدور قبل النهائى، بعدما تعادل الفريقين سلبيا بدون أهداف فى مواجهة الذهاب، وينتظر وفاق سطيف الجزائرى، الذى أقصى الوداد البيضاوى المغربى "حامل اللقب"، مساء أمس الجمعة، المتأهل من لقاء اليوم، لملاقاته فى قبل النهائى.



ويخشى الأهلى من حدوث مفاجأت، كالتى حدثت مساء أمس، حيث لم تلعب الأرض مع أصحابها، فى الثلاثة لقاءات المتبقية من دور الثمانية، حيث خرج الكبار وحامل اللقب،حيث ودع النجم الساحلي التونسي والوداد البيضاوي المغربي ومازيمبي الكونغولي البطولة، بعد خوضهم لقاء الإياب على أرضهم ووسط جماهيرهم.



وقال الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للأهلي، إن الفريق جاهز لمواجهة نظيره الغيني، مضيفا: "نحترم المنافس بشكل جيد، ولدينا طموحات كبيرة لتحقيق الفوز اليوم وحجز بطاقة التأهل إلى المربع الذهبي؛ من أجل مواصلة المشوار إلى النهائي".



وأوضح أنه لم ولن يشكو من الغيابات التي يعاني منها الفريق بسبب الإصابات، خاصة أنه لديه قناعة شديدة أنه يمتلك فريقا كبيرا يضم في صفوفه عناصر متميزة قادرة على تعويض غياب بعض اللاعبين، وأشار إلى أن لاعبي الأهلي والجهاز الفني يقدرون صعوبة وحجم مباراة اليوم، مؤكدًا أن الفريق يحتاج إلى التوفيق اليوم؛ من أجل تحقيق الفوز والصعود.



وذكر كارتيرون أنه من الوارد في كرة القدم أن تخوض مباراة كبيرة على الصعيد الفني والبدني ولا تسجل أهدافا، ولكن الفريق اليوم في حاجة إلى الفوز؛ من أجل قطع خطوة جديدة نحو التأهل إلى المربع الذهبي، وأشار إلى أن ضربات الجزاء جزء من التأهل إلى الدور التالي حال انتهاء مباراة اليوم بالتعادل السلبي كما حدث في لقاء الذهاب، ومن ثم حرصنا على تدريب لاعبي الفريق عليها في المران الأخير.



وأختتم المدير الفنى للأهلى، تصريحاته مؤكدًا أنه يتمنى محالفة التوفيق للاعبين لإنهاء المباراة في وقتها الأصلي دون الحاجة إلى اللجوء لضربات الترجيح، مشيرا إلى أهمية الدور المنتظر اليوم من جماهير الأهلي؛ لدعم اللاعبين نفسيا ومعنويا داخل الملعب؛ من أجل تحقيق الفوز والتأهل إلى المربع الذهبي.



فى المقابل، تحدث الفرنسي فيكتور زفونكا ، المدير الفني لحوريا كوناكري، عن المباراة، قائلاً: "جئنا إلى مصر مبكرًا، وتحديدًا منذ يوم الثلاثاء الماضي، للتجهيز والتركيز في المباراة، ولدينا هدف واضح وهو التأهل من القاهرة".



وأضاف زفونكا: "ليس لدينا مفاجأة نجهزها للأهلي سوى القتال في الملعب من أجل التأهل للدور قبل النهائي، وأتمنى التوفيق للاعبين لتحقيق الفوز والصعود على حساب عملاق القارة الإفريقية"، مؤكدا أنها المباراة الأولى التي يخوض فيها فريقه مباراة في التاسعة مساءً في هذه البطولة، وهذا يحتاج لاستعدادات خاصة، وهو ما قمنا بها خلال الأيام الماضية.



وأضاف أنه فضل التدريب على ملعب النادي الأهلي بمدينة نصر، لأنه يجد معاملة جيدة من مسئولي الأهلي، وكذلك لتوفير وقت ومجهود لاعبيه، مؤكدا أن نتيجة مباراة الذهاب والتعادل السلبي كان أمرًا سيئًا بالنسبة له، ولكنه سيلعب غدًا للتسجيل في مرمى الأهلي، وأتم: " نواجه فريق كبير جدًا، ولكننا استعددنا له بشكل مميز لتحقيق المكسب، وشاهدنا فيديوهات كثيرة، ومن الممكن أن تصل المباراة بنا مع الأهلي إلى ركلات الجزاء”.



على صعيد أخر، يأمل أبناء القلعة الحمراء، فى كسر النحس الذى يلازم الفريق، فى اللقاء التى يديرها الجامبي المخضرم جاساما "41 عاماً"، الذي يملك خبرات طويلة في التحكيم داخل قارة أفريقيا، ولم يفز في آخر 3 مباريات أدراها جاساما.



وأدار جاساما للأهلي 7 مباريات، وخسر آخر لقاء أمام الوداد بهدف نظيف في إياب نهائي نسخة العام الماضي من البطولة، في الدار البيضاء، ليهدر فرصة حصد اللقب، وأدار قبلها مباراة زاناكو الزامبي في ملعب الجيش المصرى ببرج العرب فى الإسكندرية، بدور المجموعات العام الماضي أيضا، وأنتهت بالتعادل بدون أهداف.



وقبل ذلك أدار جاساما مباراة الذهاب في دور الستة عشر بدوري الأبطال عام 2015 أمام المغرب التطواني وخسر الأهلي بهدف نظيف، وفاز الأهلي مرتين مع جاساما الأولى على حساب ليوبار الكونغولي عام 2012 بنتيجة 2-1، بجانب إياب نهائي دوري الأبطال عام 2013 على حساب أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي بثنائية دون رد.



وخسر الأهلي مع جاساما أمام ستاد مالي في إياب ثمن نهائي نسخة 2012 بهدف نظيف وأيضاً أدار الحكم الجامبي مباراة الأهلي ضد الوداد المغربي في الجولة الأولى لدور المجموعات بنسخة 2011 وتعادلا بثلاثة أهداف لكل منهما، فى المقابل أدار جاساما مباراة وحيدة لحوريا الغيني أمام الترجي التونسي وفاز بها حوريا بنتيجة 2-1 في ذهاب الدور الثاني للبطولة في العام الماضي.

