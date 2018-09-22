شحن 4350 طن صودا كاوية من ميناء غرب بورسعيد

موانئ بورسعيد

أمانى العزازي



أعلنت موانئ بورسعيد، التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية، أن ميناء غرب بورسعيد استقبل -اليوم السبت- السفينة seven joy والتى ترفع علم اليونان، ويبلغ طولها 100 متر، والغاطس 6 أمتار لشحن 4350 طن صودا كاوية.



وجارٍ تسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفينة من وإلى الميناء وعمليات الشحن على الأرصفة.