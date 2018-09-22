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605.00 عيار 21
519.00 عيار 18
4840.00 عيار 24
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اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

نقل وملاحة

شحن 4350 طن صودا كاوية من ميناء غرب بورسعيد

موانئ بورسعيد
موانئ بورسعيد
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موانئ بورسعيد

أمانى العزازي 

أعلنت موانئ بورسعيد، التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية، أن ميناء غرب بورسعيد استقبل -اليوم السبت- السفينة seven joy والتى ترفع علم اليونان، ويبلغ طولها 100 متر، والغاطس 6 أمتار لشحن 4350 طن صودا كاوية. 

وجارٍ تسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفينة من وإلى الميناء وعمليات الشحن على الأرصفة.
موانئ بورسعيد
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