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نقل وملاحة
شحن 4350 طن صودا كاوية من ميناء غرب بورسعيد
السبت 22 سبتمبر 2018 03:42 م
موانئ بورسعيد
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موانئ بورسعيد
أمانى العزازي
أعلنت موانئ بورسعيد، التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية، أن ميناء غرب بورسعيد استقبل -اليوم السبت- السفينة seven joy والتى ترفع علم اليونان، ويبلغ طولها 100 متر، والغاطس 6 أمتار لشحن 4350 طن صودا كاوية.
وجارٍ تسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفينة من وإلى الميناء وعمليات الشحن على الأرصفة.
موانئ بورسعيد
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