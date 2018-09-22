ميناء الإسكندرية يستقبل 1298 سيارة من تركيا وسنغافورة

ميناء الإسكندرية

معتز محمود



قال رضا الغندور، المتحدث الرسمي باسم ميناء الإسكندرية، إنه يجري تفريغ ثلاث عبارات، هي: "أكواريس ليدر"، و"فيديس"، و"جراند سكاندينافيا"، على متنهم 1298 سيارة ماركات مختلفة، قادمة من تركيا وسنغافورة.



وأضاف الغندور، أن الميناء يشهد -اليوم السبت- وصول شحنات مختلفة ويجري تفريغ السفن "مونتوروس"، و"وادي العريش"، و"وادي الكرنك" المحملين بـ 157 ألف طن قمح واردة من أوكرانيا وروسيا ورومانيا.



وأوضح أنه يجري تفريغ السفينة "لامب" القادمة من أمريكا، وعلى متنها 61 ألف طن فحم، والسفينة "آجاريس" قادمة من رومانيا وعلى متنها 23 ألف طن فحم.



وأضاف أن مخزون الغلال بالميناء بلغ مليون وأربعمائة وستة وأربعون ألف طن، منهم 592 ألفًا قمح.



وشهدت حركة الشاحنات دخول وخروج 10 آلاف شاحنة من وإلى الميناء، وتراكى على الأرصفة 28 سفينة، وتواجد بالمخطاف الخارجي 21، والمخطاف الداخلي 9، وغادرت 15.