EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
605.00
عيار 21
519.00
عيار 18
4840.00
عيار 24
4840.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
لايف
مقترح برلماني لتعديل سن التوظيف الحكومي إلى 40 عاما
السبت 22 سبتمبر 2018 03:29 م
أجور الموظفين 556
أخر الأخبار
أخبار متعلقة
كاسبرسكي: 25% من حوادث اختراق البيانات بالمنطقة تطيح بالموظفين
وزير المالية: التحول لمجتمع غير نقدي لن يؤدي للاستغناء عن الموظفين
الحكومة : ندرس تقليص أيام عمل الموظفين وليس عدد الساعات
أجور الموظفين 556
ياسمين فواز
أعلن النائب أحمد يوسف إدريس، عضو مجلس النواب عن محافظة الأقصر، ووكيل لجنة السياحة والطيران بالبرلمان، عن تقديمه لمشروع قانون خلال دور الانعقاد الرابع والمقرر انطلاقه خلال شهر أكتوبر المقبل، بشأن تعديل البند الخاص بتحديد سن المتقدمين لشغل الوظائف الحكومية داخل الجهاز الإداري بالدولة، لتصبح 40 عامًا بدلًا من 30 عامًا.
وقال "إدريس"، في تصريحات صحفية له اليوم، : أن هناك قطاعا عريض امن الشباب في مصر، أصابهم الإحباط واليأس، بعد أن تجاوزت أعمارهم السن القانوني لقبول المتقدمين في الوظائف، والذي يُقدر وفقًا للقانون الحالي بـ 30 عامًا، وهو ما يحرم هؤلاء الشباب من فرصة الحصول على وظيفة، على الرغم ما يتمتعون به من خبرات وشهادات علمية مرموقة ".
وتابع أن "تحديد سن قبول المتقدمين في الوظائف بـ 30 عامًا، يقف عائقًا أمام الشباب الذين كانوا يعملون من قبل، ولكنهم فقدوا مصدر رزقهم بسبب الأوضاع الاقتصادية وتعثر الشركات التي يعلمون فيها، الأمر الذي أدى إلى تشريدهم"
ولفت إلى أن تعديل سن القبول في الوظائف، سيفتح باب الأمل من جديد لهؤلاء الشباب، ويصب في صالح الجهاز الإداري، نظرًا لما يمتلكونه من مؤهلات وخبرات".
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا