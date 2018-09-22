للمرة الثانية.. هواوى تسخر من آبل

هواوى

المال – خاص



استخدمت شركة "هواوي" عملاق التكنولوجيا الصينى أسلوبًا مبتكرًا لسخريتها من منافستها الأمريكية أبل -Apple، وذلك استمرارًا لموجة السخرية تجاه الشركة بعد إطلاق هواتفها الجديدة Iphone XS وIphone XS Max وIphone XR منذ أيام.



واستغلت "هواوي" تجمهر عدد كبير من عملاء أبل أمام فرع الشركة في سنغافورة، انتظارًا لتسلم هواتف "أيفون X" الجديدة، ووزعت 200 بطارية "باور بانك" مجانًا، وعبارة على الغلاف نصها: "إليك باور بانك.. ستحتاج إليه.. وهو مجاملة من هواوي".



كانت الشركة الصينية قد سخرت من هواتف "iphone Xs" الجديدة أثناء مؤتمر "أبل" للإعلان عنها في 9 سبتمبر الجاري، وأرسلت للصحفيين الموجودين في المؤتمر سلة فواكه متنوعة باستثناء التفاح، ورسالة كتب فيها: "هذه سلة فواكه هدية حتى تستطيع الاستمرار ليوم 16 أكتوبر المقبل، وجدنا أن تفاحة فاسدة قادرة على إفساد سلة الفاكهة، لذلك قررنا إرسال السلة دون تفاح".