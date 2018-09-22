تباين أداء شهادات الإيداع الدولية بتعاملات الأسبوع الماضي





هيرمس تتراجع بـ5% والمصرية للاتصالات تصعد بـ2%





أسماء السيد



هيمن التباين على أداء شهادات الإيداع المصرية المقيدة ببورصة "لندن" خلال تعاملات الأسبوع الماضي، إذ منيت بعضها بالتراجع والبعض الآخر بالثبات وآخرى بالصعود .



وهبطت شهادتي إيداع "المجموعة المالية – هيرمس" بنسبة 5% لتسجل 1.70 دولار، كما تراجعت شهادة ايداع "التجاري الدولي" بنسبة 4.5% ليصل 1.78 دولار .



وعلى جانب آخر صعدت شهادة ايداع "المصرية للاتصالات" منفردة بنسبة 2% لتسجل 3.56 دولار، فيما ظلت شهادتي ايداع "إيديتا" و "بالم هيلز" على ثبات دون تغير عند 5.35 دولار للأولى و5.10 دولار للأخيره .



كشف تقرير صادر عن البورصة المصرية حول أرصدة الشركات من شهادات الإيداع الدولية حتى نهاية الأسبوع الماضي، عن استنفاد شركتى أوراسكوم للاستثمار القابضة، وليسيكو مصر لسقف التحويل المتاح لإصدار شهادات.



وارتفع رصيد شهادات الإيداع الدولية للبنك التجارى الدولى إلى 8.225 مليون شهادة، المجموعة المالية هيرميس إلى 174.590 مليون شهادة، وبالم هيلز إلى 464.485 مليون شهادة.



واستقر رصيد شهادات إيداع شركات مدينة نصر للإسكان والتعمير عند 386.735 مليون شهادة، إيديتا للصناعات الغذائية عند 5.991 مليون شهادة، البويات والصناعات الكيماوية - باكين عند 3.569 مليون شهادة، نعيم القابضة عند 57.887 مليون شهادة، السويس للأسمنت عند 42.774 مليون شهادة، "جى بى أوتو" عند 280.903 مليون شهادة.



واستقر أيضًا رصيد شهادات إيداع حديد عز 129.482 مليون شهادة، وشركة الصناعات الغذائية العربية - دومتى 61.248 مليون شهادة، المصرية للاتصالات 166.638 مليون شهادة، وعامر جروب عند 1505.72 مليون شهادة.



وشهدت البورصة المصرية، تداولات درامية قاسية الأسبوع الجاري فقدت خلالها 1225 نقطة دفعة واحدة وتراجع مؤشرها الرئيسي 8% .

وانهالت عمليات البيع المكثفة من قبل المستثمرين والمؤسسات المحلية وسط حالة من الذعر بين المتعاملين الافراد بشكل خاص على خلفية التحفظ على مسؤولين بارزين في قضية بيع البنك الوطني المصري لبنك الكويت الوطني وهي القضية المعروفة اعلاميا بـ"التلاعب في البورصة."





وأظهر تقرير صادر عن البورصة وصل المال نسخة منه هبوط جماعي لمؤشرات السوق الأسبوع الماضي اذ انخفض المؤشر egx30 الرئيسي بـ 8% مسجلا مستوى 14083 نقطة مقابل 15308 نقطة لدي افتتاح تعاملات الاسبوع؛ كما تراجع مؤشر egx70 للاسهم الصغيرة والمتوسطة 8% ايضا الي مستوى 683 نقطة.





كانت محكمة جنايات القاهرة أصدرت حكما –السبت الماضى- بضبط مجموعة كبيرة من الأسماء البارزة بسوق المال، إضافة إلى علاء وجمال نجلي الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، في قضية التلاعب بالبورصة، قبل أن تصدر قرار بإخلاء سبيلهم الخميس الماضي بكفالة مالية قدرها 100 الف جنيه لكل منهما.



