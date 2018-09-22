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سيـــاســة
رفض عرض مبارك ونجليه التصالح في «القصور الرئاسية»
السبت 22 سبتمبر 2018 02:26 م
حسنى مبارك
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حسنى مبارك
نجوى عبد العزيز
أصدرت محكمة النقض، اليوم السبت، قرارًا بعدم قبول عرض الطلب المقدم من الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك ونجليه، بالتصالح فى قضية المعروفة إعلامياً بـ"القصور الرئاسية".
كانت محكمة النقض، رفضت في وقت سابق، الطعن الذي قدمه الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجلاه جمال وعلاء، ما يثبت عقوبة السجن ثلاث سنوات الصادرة بحقهم بتهمة اختلاس أكثر من 10 ملايين يورو من الأموال العامة لصيانة القصور الرئاسية.
وصدر حكم نهائي بالسجن ثلاث سنوات بحق مبارك ونجليه بتهمة اختلاس أكثر من 10 ملايين يورو من الأموال العامة لصيانة القصور الرئاسية.
حسني مبارك
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