د. شريف محسن يكتب: المتطلبات التأمينية لمعاهدة نيروبي لإزالة حطام السفن

معاهدة نيروبي لإزالة الحطام





و الغرض من الاتفاقية هو وضع قواعد موحدة للإزالة الفورية و الفعالة لحطام السفن Shipwrecks الموجودة في المنطقة الاقتصادية الخالصة للدولة Exclusive Economic Zone (EEZ) و الذي يكون خطرًا على الملاحة Navigation أو البييئة Environment، و تمنح الاتفاقية للدول السلطة Authority لإزالة الحطام من جزء من المنطقة الاقتصادية الخالصة EEZ، و التي هي داخل المياه الدولية International Waters بدون أن يتضمن ذلك مطالبة الدولة بالسيادة على تلك المنطقة.





تم إبرام الاتفاقية في نيروبي، كينيا Kenya في 18 مايو 2007 و دخلت حيز التنفيذ في 14 ابريل 2015 بعد أن صادقت عليها 10 دول.





و لقد نصت المعاهدة على المسئولية الصارمة، نظام التعويض و التأمين الإجباري للدول المتأثرة بالحوادث البحرية، و لقد جعلت المالك المسجل للسفينة مسئول عن تحديد و تمييز و إزالة الحطام الذي يعتبر خطر في منطقة الدولة المصادقة على المعاهدة.





هذا و قد قامات الدول التالية بالمصادقة على هذه المعاهدة:





(البانيا، انتجوا و بربودا، بهاماس، بلغاريا، الكونغو، جزر كوك، قبرص، الدانمارك، فرنسا، المانيا، الهند، إيران، الأردن، كينيا، ليبريا، ماليزيا، مالطا، جزر مارشال، المغرب، هولندا، نيجريا، نيو، بالاو، بنما، رومانيا، سانت كتس اند نيفيس، جنوب افريقيا، سويسرا، تونجا، تافالو، المملكة المتحدة، استونيا، إيطاليا، السودان).





تعريفات و مصطلحات الاتفاقية





المالك المسجل The Registered Owner





و من ناحية أخرى في حالة السفينة المملوكة لدولة و تشغل بواسطة شركة مسجلة كمشغل أو كمالك للسفينة فإن المالك المسجل يعني هذه الشركة.





السفينة Ship





تعني السفينة التي تذهب إلى البحر من أي نوع مهما كان و تتضمن القوارب المحلقة Hydrofoil سيارات الوسائد الهوائية الطائرات العائمة المنصات العائمة مع استثناء المنصات الموجودة في في موقع و مرتبطة باستكشاف و استغلال الموارد المعدنية داخل قاع البحر.





الحطام الناتج عن حادث بحري Wreck following upon a maritime Casualty





يعني السفينة الغارقة أو الجانحة، أي جزء من السفينة الغارقة أو الجانحة متضمن أي شيئ موجود على سطح هذه السفينة، أي شيئ فقد في البحر من السفينة و قد جنح أو غرق أو جرفه البحر، السفينة التي يتوقع بصفة معقولة أن تغرق أو تجنح ، حيثما لا تتخذ بالفعل اجرءات لمساعدة السفينة أو الممتلكات المتعرضة للخطر.





الخطر Hazard





يعني أي ظرف أو تهديد قد يشكل خطر أو عائق للملاحة أو قد يتوقع منه أن يتسبب في عواقب ضارة كبيرة للبيئة البحرية أو أضرار لساحل أو المصالح المرتبطة لدولة أو المزيد من الدول.







منطقة المعاهدة Convention Area





تعني المنطقة الاقتصادية الحصرية (EEZ) للدولة الطرف المعترف بها وفقًا للقانون الدولي، و إذ لم تكن هذه الدولة الطرف قد قررت تلك المنطقة، فتكون المنطقة فيما بعد و المجاورة للبحر الإقليمي للدولة بما لا يتجاوز 200 ميل بحري من خطوط الأساس التي يقاس منها عرض بحرها الإقليمي.





أهمية معاهدة نيروبي لإزالة الحطام





وفقًا للمنظمة البحرية الدولية IMO،هناك أعداد متزايدة من حطام السفن المهملة في المحيطات تركت بدون انقاذ، و هي تشكل عائق خطر على السفن العاملة.





و بناء على موقعه، فإن الحطام يشكل خطر على الملاحة و يحتمل أن يعرض السفن و طواقمها للخطر، و بناء على طبيعة البضائع و الوقود الذي لا يزال موجود على السفينة فيحتمل أن يسبب الحطام تلفيات خطيرة للبيئة البحرية و الساحلية.





و لا تزال الحوادث الكارثية تركز الأضواء الإعلامية على سلطات الدولة بما يجبرها على التعامل مع حطام السفن بفاعلية و بأسلوب صديق للبيئة و لكن بدون اطار عمل محكم و موحد يحدد متى يشكل الحطام خطر ؟ و من المسئول عن التحديد و إلى أي مدى، كما أن إخراجه خارج البحر قد يأخذ وقت أطول بكثير و هذا يعتمد على أين يحدث الحادث.





و تأمل المنظمة البحرية الدولية أن تقدم اتفاقية نيروبي لإزالة الحطام منهج أكثر توحيدًا لإزالة الحطام.





1) تمنح المعاهدة القوى لسلطات الدولة الساحلية





تعطي المعاهدة الأسس القانونية للدول الأعضاء لإزالة الحطام الخطر من مياهها الاقتصدادية الحصرية EEZ التي تمتد لمسافة 200 ميل بحري من خط الساحل.





و عمومًا فلقد ازداد الوعي المتعلق بالحطام الخطر بدرجة كبيرة مما تسبب في تركيز المعاهدة على هذه القضية، فمعاهدة نيروبي قدمت قواعد دولية موحدة و اجراءات لتأمين فورية و فاعلية ازالة الحطام و سداد التععويض عن التكاليفة المبذولة.





2) تمنح معاهدة نيروبي الدول المصادقة نظام موحد لإزالة الحطام في المنطقة الإقتصادية الحصرية.





تبدأ المياه الاقتصادية الحصرية EEZ للدولة بعد مياهها الإقليمية التي تمتد لمسافة 12 ميل بحري من الشاطئ، و بالتالي فلها حق اكتشاف و استغلال الموارد المعدنية في المياه الاقتصادية و لكن لافتقارها السيادة عليها، فمن الأصعب التعامل مع الحطام المهمل في هذه المنطقة.





و لملء فراغ هذه الفجوة في الضوابط الدولية، فتقدم معاهدة نيروبي الدول المصادقة نظام موحد لإزالة الحطام في المنطقة الإقتصادية الحصرية تغطي عملية تحديد موقع الحطام و الإبلاغ عنه و الاجراءات التي تسهل التعامل معه و التحذيرات للبحارة.





لقد قدمت المعاهدة تعريف واضح لما هو يشكل حطام و المعيار الواجب استخدامه لتحديده كحطام خطر مثل قربه من الطرق الملاحية و الكثافة و التكرار المروري، حساسية المواني و الضرر المحتمل الذي قد ينتج عن حمولة السفينة أو الزيت المتسرب داخل البيئة البحرية.





3) وضع ملاك السفن في الاعتبار





تغطى تكلفة إزالة الحطام عن طريق أندية الحماية و التعويض ، و مع ذلك فتوجد حالات يرفض فيها الملاك و مؤمنيهم السداد أو لا يكون بمقدرتهم السداد بسبب قضايا المسئولية.





و مثال على هذه الحالات حالة السفينة IUGO سفينة بضائع رومانية غرقت بالقرب من هولندا عام 2000 و لم يكن من الممكن استرداد تكلفة ازالة الحطام التي بلغت 9.6 مليون يورو حيث هرب مالك السفينة بعد الحادث و نفذ نادي الحماية و التعويض شرط ادفع لكي يدفع لك Pay to be paid مما أجبر الدولة على تحمل تكاليف إزالة الحطام.





و بموجب معاهدة نيروبي فإن ملاك السفن الآن مسئولين ماليًا و عمليًا عن تحديد و تمييز و ازالة الحطام في المنطقة الاقتصادية الحصرية المتضررة للدولة، و إذ لم يقوموا باتخاذ هذه الإجرءات في الوقت المحدد أو إذا ما شكل الحطام خطر وشيك، فبإمكان الدولة المتضررة التدخل مباشرة على نفقة مالك السفينة.





و يجب يحصل ملاك السفن المصادقة على الاتفاقية أو الداخلين أو المغادرين لمياهها الإقليمية و التي يبلغ حجمها 300 طن أو أكثرشهادة تأمين لتغطية مسئولياتهم، و يكون للدول المصادقة أيضًا الحق في رفع الدعاوي المباشرة ضد المؤمنين لضمان حصولها على التعويض.





المتطلبات التأمينية





يجب أن يكون لدى الملاك المسجلين للسفن ذات حجم 300 طن أو أكبر المسجلين في الدولة الطرف أو ملاك السفن الداخلة أو المغادرة للميناء في المياه الإقليمية للدولة الطرف تغطية تأمينية تتفق مع متطلبات المعاهدة وشهادة صادرة من دولة طرف في المعاهدة تشهد على سريان هذا التأمين و يجب أن تكون هذه الشهادة موجودة على ظهر السفينة دائمًا.





إصدار الشهادات و تجميع المسئولية بموجب الشهادات





بناء على القرارات المتخذة بواسطة مجالس إدارات أندية الحماية و التعويض في المجموعة الدولية International Group، تمت الموافقة على أن تقوم الأندية بإصدار الكروت الزرقاء Blue Cards المطلوبة من قبل معاهدة إزالة الحطام لتمكين الأعضاء من الحصول على الشهادات من الدول الطرف.







وتتكون المجموعة الدولية من ثلاثة عشر نادي و هي:





(Standard Club, Steamship Mutual, UK P&I, West of England, Gard, Shipowners, Britannia, Skuld, London Club, Japan Club, American Club, North of England, Swedish Club)





و تنص المعاهدة على أنه فيما يتعلق بأغراض بالتأمين الإجباري فإن المسئولية بموجب الشهادات لا تزيد عن الحدود المحسبوبة بموجب اتفاقية تحديد المسئولية للمطالبات البحرية 1976 المعدلة ببروتوكول عام 1996 Convention on Limitation of Liability for Maritime Claims 1976 (LLMC 1976) as amended by the 1996 Protocol







ومن الضروري أن يتأكد كافة أعضاء نادي الحماية و التعويض من أن يكون لديهم تغطية حماية و تعويض نمطية لأخطار الحرب في المكان بحدود منفصلة.







شهادات الدولة States Certificates





يجب أن تحصل السفن المسجلة في الدولة الطرف على شهادة من الدولة، و هذا مقبول كدليل كافي على التأمين عند دخولها ميناء دولة أخرى طرف في الاتفاقية.





أما بالنسبة للسفن المسجلة في دولة ليست طرف في الاتفاقية و التي تقوم برحلات إلى دول طرف في الاتفاقية فيجب أن تحصل على شهادة من الدولة الطرف، هذا و تقوم الدول التالية بإصدار شهادات للسفن المسجلة في دول ليست طرف في الاتفاقية، ( الدانمارك، المملكة المتحدة، ألمانيا ، ليبريا، مالطا، جزر مارشال، باولاو، جزر كوك)





الكروت الزرقاء الالكترونية Electronic Blue Cards







تصدر أندية الحماية كروت زرقاء من أجل المعاهدة و لقد علمت الدول أنه يوجد ممارسات متنامية بين الأندية أعضاء المجموعة الدولية لإصدار كروت زرقاء في شكل الكتروني، و يمكن إرسال الكروت الزرقاء في شكلها الالكترونيإلى السلطات ذات الصلة للدولة التي تصدر الشهادة.





مع ملاحظة أن خطاب المنظمة البحرية الدولية IMO الدوري رقم 3464 شجع الدول الأطراف على قبول الكروت الزرقاء الصادرة من الأندية أعضاء المجموعة الدولية لأندية الحماية و التعويض عندما يكون من الممكن التحقق من الكارت الأزرق من موقع نادي الحماية و التعويض على شبكة الانترنت.





حدود المسئوليات Limitation of Liabilities





وفقًا لبروتوكل 1996 الخاص باتفاقية تحديد المسئوليات البحرية 1976،تتحدد المسئوليات كما يلي:





• 1.51 مليون SDR للسفن التي لا يزيد حجمها عن 2000 طن و في حالة زيادة الحجم عن ذلك تطبق الشرائح التالية:





• 604 SDR لكل طن ابتداء من 2001 طن إلى 30000 طن حجمي.





• 453 SDR لكل طن ابتداء من 30001 طن إلى 70000 طن حجمي.





• 302 SDR لكل طن يزيد عن 70000 طن حجمي.





مثال رقمي:





يحسب الحد الأقصى لمسئولية سفينة حجمها 50000 طن حجمي كما يلي:





(1,510,000 + 28,000 x 604 + 20,000 X 453) = 27,842,000 SDR.





هذا و يمكن تحويل SDR إلى ما يناظره من عملات من خلال صفحة صندوق النقد الدولي IMF على الإنترنت:





اتفاقية نيروبي الدولية بشأن إزالة الحطام Nairobi International Convention on The Removal of Wrecks هي معاهدة لعام 2007 للمنظمة البحرية الدولية IMO International Maritime Organization.هو الشخص أو الأشخاص المسجلين كملاك سفن أو في حالة غياب التسجيل الشخص أو الأشخاص المدينين للسفينة وقت الحادث البحري.و عادة يمتد البحر الإقليمي لمسافة 12 ميل بحري من خط الساحل، بينما تبدأ المنطقة الاقتصادية الحصرية من حافة البحر و تمتد لمسافة بحد أقصى 200 ميل بحري من خط الساحل.و تتابع معاهدة ازالة الحطام عن كثب المسئولية الصارمة و شروط التأمين المطبقة حاليًا على حاملات البترول بموجب معاهدة المسئولية المدنية Civil Liability Convention (CLC).و لقد نصت المعاهدة أيضًا على استثناء فعل الحرب من المسئولية (لا يحتوي تعريف الحرب على الإرهاب) و الأضرار التي حدثت بالكلية بسبب الفعل العمدي لطرف ثالث.https://www.imf.org/external/np/fin/data/param_rms_mth.aspx