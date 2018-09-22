رئيس إكسيل: التطبيقات التكنولوجية شريك أساسى فى تبسيط الإجراءات الضريبية

مصلحة الضرائب



مها أبو ودن



قال المهندس أحمد سرحان عضو غرفة التجارة الأمريكية، ورئيس مجلس إدارة شركة "Excel"، إنه من الواضح عمل الحكومة الجاد على تبسيط وتسهيل الاجراءات اعتمادا على استخدام أحدث الوسائل التقنية والتطبيقات التكنولوجية اعتمادا على خبرات وكفاءات مصرية.



وأضاف على هامش اللقاء بوزير المالية الدكتور محمد معيط في اجتماع غرفة التجارة الأمريكية، أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب قدمتا خطوات مهمة نحو تعزيز الاستقرار المالي، وانضباط المجتمع الضريبي، في إطار رؤية شاملة للإصلاح المالي، وتحقيق مبدأ العدالة الضريبية، والتسهيل على الممولين.



وأشار " سرحان" إلى أن الشركات المصرية نجحت في تقديم أحدث الوسائل في أساليب الإقرارات الضريبية المميكنة واستحداث الوسائل المتطور للدفع الإلكتروني والربط الضريبي المميكن.



وأكد رئيس شركة "Excel" أن التوسع في الاعتماد على استخدام التطبيقات التكنولوجية يساهم بشكل كبير في عملية الاصلاح الاقتصادي الجرئ، الذي اعتمدته الحكومة، وله دور فعال في تجاوز الفترة الصعبة التي تمر على مصر اقتصاديا، ملفتا، أننا في الطريق لتحقيق معدلات نمو وتنمية حقيقية في القريب العاجل.



وأوضح "سرحان" أن القطاع الخاص حريص على مساندة الحكومة في سعيها نحو دعم عمل المؤسسات والشركات وتحسين مناخ الأعمال، قائلا: "لا شك أن تحديث نظام الضرائب الذي نجحت فيه الوزارة يعزز من نتيجة الاصلاحات الاقتصادية".