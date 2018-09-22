موانئ بورسعيد تستقبل 4 سفن حاويات وبضائع عامة

موانئ بورسعيد

أمانى العزازي



أعلنت موانئ بورسعيد، التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن إجمالي عدد دخول سفن الحاويات -اليوم السبت- 4 سفن.



وسجل ميناء شرق بورسعيد دخول سفينتى حاويات ومغادرة واحدة، ومتواجد على الأرصفة 4 أخريات، ومن المنتظر دخول 5.



وشهد ميناء غرب بورسعيد، دخول سفينة وخروج واحدة، ومتواجد على الأرصفة اثنتين، ومن المنتظر دخول أخرتين.



كما سجل الميناء دخول سفينة بضائع عامة، وخروج واحدة، ومتواجد على الأرصفة سفينة، ومن المنتظر دخول اثنتين.



وتسهل إدارة الموانئ كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.