النقل تشارك بمعرض Innotrans 2018 في ألمانيا

- عمرو شعت: لقاءات مع شركات عالمية لبحث الفرص الاستثمارية بمصر



المال ـ خاص:



شارك وفد من وزارة النقل، برئاسة الدكتور عمرو شعت نائب الوزير، بمعرض Innotrans 2018، المقام في مدينة برلين في ألمانيا.



ويعتبر المعرض من أكبر المعارض على مستوي العالم في صناعات النقل بالسكك الحديدية، ويقام كل عامين في مدينة برلين، ويقدم أحدث التطورات في مجال صناعة الوحدات المتحركة الخاصة بالسكك الحديدية شاملة الجرارات و عربات الركاب والبضائع، ووحدات القطارات فائقة السرعة، إضافة إلى وحدات المترو ونظم الإشارات ومهمات ومعدات البنية الأساسية والأنفاق.



ويضم وفد وزارة النقل، كل من المهندس خالد صبرة العضو المنتدب للشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو، والمهندس وجدي رضوان معاون وزير النقل للسكك والمترو، واثنان من مهندسي هيئة السكك الحديدية.



وقال عمرو شعت، أن هذا المعرض يعتبر فرصة ممتازة لمتابعة أحدث التقنيات والأنظمة المستخدمة في مجال تكنولوجيا النقل بالسكك الحديدية، ويجتمع أكبر عدد من الشركات العارضة في مكان واحد.



وأضاف أنه تم عقد العديد من اللقاءات مع كبريات الشركات العالمية المتخصصة في كافة قطاعات السكك الحديدية والمترو سواء في مجال الوحدات المتحركة أو الإشارات الكهربائية.



يذكر أنه يشارك فى معرض اينوترانس هذا العام شركات عالمية من 55 دولة من مختلف دول العالم.



وأوضح أن هناك تطورًا كبيراً تشهده منظومة السكك الحديدية في مصر وهناك فرص استثمارية واعدة فى هذا المجال، مضيفًا أن هناك مشروعات عديدة فى السكك الحديدية ومترو الأنفاق يجري الآن الإعداد لبدء العمل بها في مصر، مثل مشروع إنشاء خط القطار السريع (العين السخنة/ العلمين) وخطوط المونوريل بالسادس من أكتوبر والقاهرة الجديدة، وخطوط مترو أنفاق القاهرة الكبرى.