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نقل وملاحة
رئيس المترو يتفقد المنافذ الجديدة لصرف التذاكر بالمحطات
السبت 22 سبتمبر 2018 02:20 م
مترو
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مترو
المال ـ خاص
تفقد المهندس على الفضالى رئيس شركة مترو الأنفاق افتتاح منافذ جديدة بالمحطات ( السيدة زينب- حلميه الزيتون – المطرية ) . لصرف التذاكر لتخفيف الازدحام والتكدس بالمحطات.
جاء ذلك بعد إصدارالفضالى تعليمات بزيادة المنافذ وإنشاء أكشاك جديدة بجانب مكاتب صرف التذاكر الأساسية لاستيعاب الركاب وتيسيراً على الطلبة خلال بداية العام الدراسي الجديد.
واستهل الفضالى جولته بمحطة السيدة زينب مروراً بمحطة حلمية الزيتون واختتم جولته بمحطة المطرية وتابع تشغيل الأكشاك الجديدة ومساهمتها في تخفيف العبء بالمحطات.
ومن جانبه صرح المهندس سيد الحسيني مساعد رئيس الشركة لتشغيل الخط الأول انه تم إنشاء 25 منفذاً موزعين بمحطات ( السيدة زينب – حلمية الزيتون - المطرية- حلوان – الشهداء – المرج القديمة – شبرا الخيمة – كلية الزراعة – الدقي ).
يذكر أن رئيس شركة المترو قد أعطى تعليماته خلال جولة تفقديه سابقه بضرورة إنشاء أكشاك إضافية لاستيعاب الازدحام أمام شباك التذاكر من قبل جمهور الركاب تزامناً مع بداية العام الدراسي الجديد واستخراج اشتراكات للطلبة مع العلم أن مكاتب الاشتراكات تعمل من 8ص وحتى ال4 ص .
وأعطى الفضالى تعليمات مشددة لموظفي الاشتراكات بحسن معاملة الجمهور وتيسير استخراج الاشتراك بمجرد اعتماد الاستمارة.
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