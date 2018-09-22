وزير النقل يتفقد محطات المترو في أول أيام الدراسة

المترو

المال ـ خاص



أجرى الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، اليوم السبت، جولة تفقدية مفاجئة في عدد من محطات الخط الأول لمترو الأنفاق للاطمئنان على الخدمة المقدمة للركاب، خاصة مع بدء العام الدراسي في بعض المدارس بالقاهرة والجيزة.



وبدأت الجولة بمحطة كوبري القبة، ثم محطات منشية الصدر، الدمرداش، غمرة، واطمئن على نظافة الأرصفة ومستوى الخدمة المقدمة وعلى سهولة حصول الركاب والطلاب على التذكرة من خلال الشبابيك.



ودار حوار مع الركاب حول الإجراءات التي اتخذتها الوزارة، ممثلة في الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو للتسهيل على الطلبة.



وأوضح الوزير أنه تم اتخاذ قرار بعدم إدخال أى تعديلات فى أسعار اشتراكات طلاب الجامعات والمعاهد والمدارس، بحيث تكون أسعار الاشتراكات الخاصة بالطلاب بنفس أسعار العام الماضى مع توفير مكاتب الاشتراكات بالخطوط الثلاثة (13 مكتب بالخط الأول - 10 مكاتب بالثاني – و2 مكتب بالخط الثالث )، إضافة إلى إنشاء وفتح منافذ جديدة بمحطات المترو لصرف التذاكر وتخفيف الازدحام والتكدس بالمحطات (25 منفذًا جديدًا).



وأشار الوزير إلى أنه وجه قيادات المترو بالمحافظة على زمن التقاطر بحيث يكون في أوقات الذروة من ثلاث دقائق إلى ثلاث ونصف، وفي الأوقات العادية من 4 : 5 دقائق، والدفع بقطارات إضافية في أوقات الذروة لتخفيف الازدحام والتكدس بالمحطات.