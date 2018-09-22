EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
605.00
عيار 21
519.00
عيار 18
4840.00
عيار 24
4840.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
نقل وملاحة
وزير النقل يتفقد محطات المترو في أول أيام الدراسة
السبت 22 سبتمبر 2018 02:17 م
المترو
أخر الأخبار
أخبار متعلقة
النقل: تحديث نظم الإشارات على خط (بني سويف / أسيوط ) وفقا لجدول زمني
النقل : 1.6 مليار جنيه لتحديث نظم الإشارات على خط بني سويف/أسيوط
وزير النقل يتابع استعداد السكك الحديدية للعام الدراسي الجديد
المترو
المال ـ خاص
أجرى الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، اليوم السبت، جولة تفقدية مفاجئة في عدد من محطات الخط الأول لمترو الأنفاق للاطمئنان على الخدمة المقدمة للركاب، خاصة مع بدء العام الدراسي في بعض المدارس بالقاهرة والجيزة.
وبدأت الجولة بمحطة كوبري القبة، ثم محطات منشية الصدر، الدمرداش، غمرة، واطمئن على نظافة الأرصفة ومستوى الخدمة المقدمة وعلى سهولة حصول الركاب والطلاب على التذكرة من خلال الشبابيك.
ودار حوار مع الركاب حول الإجراءات التي اتخذتها الوزارة، ممثلة في الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو للتسهيل على الطلبة.
وأوضح الوزير أنه تم اتخاذ قرار بعدم إدخال أى تعديلات فى أسعار اشتراكات طلاب الجامعات والمعاهد والمدارس، بحيث تكون أسعار الاشتراكات الخاصة بالطلاب بنفس أسعار العام الماضى مع توفير مكاتب الاشتراكات بالخطوط الثلاثة (13 مكتب بالخط الأول - 10 مكاتب بالثاني – و2 مكتب بالخط الثالث )، إضافة إلى إنشاء وفتح منافذ جديدة بمحطات المترو لصرف التذاكر وتخفيف الازدحام والتكدس بالمحطات (25 منفذًا جديدًا).
وأشار الوزير إلى أنه وجه قيادات المترو بالمحافظة على زمن التقاطر بحيث يكون في أوقات الذروة من ثلاث دقائق إلى ثلاث ونصف، وفي الأوقات العادية من 4 : 5 دقائق، والدفع بقطارات إضافية في أوقات الذروة لتخفيف الازدحام والتكدس بالمحطات.
مترو الأنفاق
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا