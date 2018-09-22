هآارتس: حقل أفروديت يعزز موقع مصر الإقليمى فى مجال الطاقة

الغاز الإسرائيلي



عادل عبد الجواد



ذكر موقع "ذا ماركر" الملحق الاقتصادى لصحيفة هآارتس الإسرائيلية معقبا على الاتفاقية التى وقعتها مصر مع قبرص بشأن تصدير الغاز، أنها ستعزز موقع مصر الإقليمى فى مجال الطاقة.



وأضاف الموقع الإسرائيلى أن الاتفاق فاجأ شركات الغاز فى أفروديت، ديليك، نوفيل وشل، حيث تم توقيعه دون مشاركتهم فى المحادثات.



لكن مصادر قريبة من الشركات قالت إنها تتماشى مع الخطة العامة التى أعلنتها لتصدير الغاز من أفروديت إلى منشآتها فى مصر.



وأن الاتفاقية لا تنص على شروط تجارية لتصدير الغاز، ولكن فقط حقيقة أن البلدين مهتمان بإنشاء خط أنابيب بينهما، وقد أوضحت قبرص أنها تتوقع تصدير الغاز الطبيعى من أفروديت وخزانات أخرى فى أراضيها، حسبما ورد بالموقع الإسرائيلي.



وأفاد "ذا ماركر" تعتقد مصادر مقربة من شركة "ديلك" للغاز، أن هناك مجموعة متنوعة من البدائل، بما فى ذلك إمكانية ربط خط الأنابيب بين قبرص ومصر وخط أنابيب EMG فى العريش المتصل بالشبكة المصرية.



وتابع، يبدو أن كلتا الدولتين تفضلان بناء صادراتهما من الغاز على خط أنابيب حكومى بغض النظر عن الشركات الخاصة، ويثير استحواذ شركة Delek على خط أنابيب EMG المخاوف بشأن المنافسة المستقبلية فى قطاع الغاز الطبيعى، حيث يمكن أن يكون خط الأنابيب بمثابة واردات غاز إلى إسرائيل من مصر



ووقع الاتفاق وزير الطاقة المصرى طارق الملا ووزير الطاقة القبرصى يورغوس لوكوتروبس وفقا لما ذكر موقع قبرص-ميل القبرصى.