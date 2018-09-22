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سيـــاســة
صحيفة إسرائيلية: زيارة الوفد الأمني لغزة جزء من الجهود المصرية للمصالحة
السبت 22 سبتمبر 2018 01:25 م
قوات الاحتلال الإسرائيل
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يديعوت أحرونوت: بعد 40 عامًا من السلام المصريون يكرهون إسرائيل
قوات الاحتلال الإسرائيل
عادل عبد الجواد
نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، عن مصادر فلسطينية، أن وفدًا من كبار ضباط المخابرات المصرية زار قطاع غزة، اليوم السبت، عبر معبر إيرز شمال قطاع غزة في زيارة مفاجأة.
وأفادت الصحيفة أن الوفد سيقضي بضع ساعات في غزة، ويلتقي مع رئيس حماس إسماعيل هنية.
وأضافت يديعوت أحرونوت، أن الزيارة تجري كجزء من الجهود المصرية لتجديد محادثات المصالحة والتسوية في قطاع غزة، وتشمل التفاهمات المتعلقة بالهدوء مع إسرائيل، حسبما ذكرت الصحيفة.
وتأتي زيارة الوفد المصري هذه في ظل تعثر المصالحة الفلسطينية.
إسرائيل
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