نهاية حزينة للقومية للأسمنت.. وعودة الحياة للدلتا للصلب

وزير قطاع الأعمال يعلن إنشاء مصنع جديد للدلتا للصلب



عصام عميرة



تعهد وزير قطاع الاعمال بعودة الحياة لشركة الدلتا للصلب, وانشاء مصنع جديد لمضاعفة الطاقة الانتاجية, بينما تلفظ شركة القومية للأسمنت انفاسها الأخيرة, نظرا لعدم امكانية ايقاف خسائرها المليارية, وإنشاء مصنع جديد للأولى بدلاً من المعدات المتهالكة, والتى لاتصلح سوى أن توضع فى المتحف.



وأعلن وزير قطاع الأعمال العام, خلال اول موتمر صحفى له منذ تولى الوزارة, يوم الاثنين الماضى، أن المؤشرات الأولية للدراسة المبدئية الخاصة بالقومية تشير إلى أن التصفية هى السيناريو الأكبر حتى الآن.



وناقش مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية موقف الشركة القومية مع اللجنة الهندسية المشكلة من اساتذة كلية الهندسة بجامعة القاهرة, برئاسة الدكتور سيد الطيب استاذ هندسة المناجم والجيولوجيا بالكلية, لبحث مدى جدوى استمرار عمل الشركة.



وكشفت دراسة جدوى استمرار الشركة القومية للأسمنت من عدمه أن التكلفة اللازمة لإعادة تشغيلها تصل إلى 2.5 مليار جنيه بطاقة 1.2 مليون طن سنويا، كسيناريو أولي.



وقال الدكتور سيد الطيب، رئيس اللجنة الهندسية المشكلة لدراسة الموقف الفنى والمالى للقومية للأسمنت، إنه فى حال ضخ تلك الاستثمارات ستتكبد الشركة 302 مليون جنيه خسائر تنتج عن ارتفاع التكلفة الإنتاجية والعمالة الزائدة على الحاجة.



وأشار إلى أن السيناريو الثانى للتشغيل يتضمن مضاعفة الطاقة الإنتاجية وتقليل الخسائر، ويحتاج إلى رفع الطاقة الإنتاجية إلى 3.2 مليون طن سنويا عبر ضخ استثمارات بقيمة 3.7 مليار جنيه لتطوير الأفران والطاحونات، بالإضافة إلى 11.7 مليون يورو نصيب المشغل الأجنبى، موضحًا أن هذا السيناريو يحقق 2.6 مليار جنيه إيرادات بخلاف تكلفة الصيانة وفوائد الدين.



جاء ذلك خلال انعقاد اجتماع الشركة القابضة للصناعات الكيماوية وأعضاء مجلس إدارة القومية للأسمنت لاستعراض التقرير المبدئى ومدى إمكانية استمرار الشركة فى موقعها الحالي.



بينما تعهد وزير قطاع الأعمال, لعمال شركة الدلتا للصلب اثناء زيارة سابقة للمصنع, بتطوير شامل وتاسيس مصنع جديد, وانه جارى تنفيذ مناقصة لتوريد وتركيب فرنين ومعدات مصنع جديد لحديد التسليح بطاقة 350الف طن, لافتا الى ان المصنع ينتج حالياً 40 ألف طن وذلك بسبب تهالك المعدات, وعدم توافر سبل الحماية الفنية للعمال.



واضاف الوزير ان الخطة تتضمن استبدال كامل لمصنعى حديد التسليح والمشغولات باحدث التكنولوجيات على مستوى العالم فى هذا المجال, مؤكدا انه سوف يطلع على الدراسة خلال اسبوعين لبدء العمل فى خطة التطوير.



واكد "توفيق", أنه سيتم استغلال الأراضي التابعة للشركة في التطوير العقاري لتعظيم الموارد وتغطية مصاريف إنشاء المصنع, لافتا الى ان هناك 40 فدان مملوكة للشركة, وحققت الدلتا للصلب خسائر تقدر بـ48 مليون جنيه خلال 2017 الماضي.



وتكبدت الشركة القومية للأسمنت خسائر على مدى السنوات الأربع الماضية بلغت 138.3 و282.4 و119.9 و 971.3 مليون جنيه للأعوام 2013- 2014 إلى 2016- 2017 على التوالي، وبرقم الخسائر المحقق في العام المالي الأخير تكون القومية للأسمنت الأعلى تكبدًا للخسائر بين شركات قطاع الأعمال العام.





وترجع هذه الخسائر إلى النشاط الرئيسي من العملية الإنتاجية، إذ تزيد تكلفة إنتاج طن الأسمنت في الشركة بنسبة تتجاوز 60% على متوسط تكلفته في الشركات المنافسة, وفقا لبيان وزارة قطاع الاعمال.







وتستهدف شركة الدلتا للصلب تحقيق 1.3 مليار جنيه إيرادات مستهدفة العام المالى 2018-2019، مقابل إيرادات فعلية بلغت نحو 242.1 مليون جنيه العام المالى 2016-2017، فيما حققت نحو 605.7 مليون جنيه إيرادات العام المالى 2017-2018, وفقاً للموازنة التخطيطية للشركة.