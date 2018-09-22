التجارى وفا بنك إيجيبت يشارك فى مؤتمر تعاون بين القومیة للأنفاق ومؤسسة حلم

التجارى وفا





المال -خاص



يشارك التجارى وفا بنك إيجيبت الأسبوع المقبل في مراسم المؤتمر الخاص بتوقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة القومية للأنفاق ممثلة لوزارة النقل والمواصلات و مؤسسة حلم لدعم و دمج الأشخاص ذوي الإعاقة وذلك يوم الأثنين الموافق 24 سبتمبر المقبل بحضور كلاً من الدكتور/ هشام عرفات - وزیر النقل والمواصلات- والأستاذ الدكتور/ عمرو عبد السلام شعت - نائب وزیر النقل والمواصلات والمشرف على الهیئة القومیة للأنفاق والأستاذ الدكتور/ أشرف أبو كریشة -نائب رئیس الهیئة القومیة للأنفاق والأستاذة آمنة الساعي- العضو المؤسس ورئیس مجلس الإدارة المؤسسة حلم والأستاذ رامز ماهر - العضو المؤسس والمدیر التنفیذي لمؤسسة حلم.



تأتي مشاركة البنك كونه راعياً بلاتينياً لمشروع "الإتاحة تفرق" الذي تم إطلاقه العام الماضي والذي يعمل على دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في كافة مجالات الحیاة. یستهدف المشروع تنفیذ تغییرات بمحطتي مترو جامعة القاهرة وفیصل؛ حیث تتضمن هذه التغییرات: تهیئة مسارات مشاة مناسبة لإستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة البصریة وتعدیل أو بناء المنحدرات الخاصة بنقاط الوصول والدخول للمحطة وتسهیل عملیة شراء التذاكر و الوصول الى أرصفة الركوب أو غیرها من التغییرات التي تهدف إلى رفع درجة الإتاحة بالمحطة لاستقبال وخدمة ذوي الإعاقة. كما سیتم الاهتمام بتوعیة وتدریب العاملین بالمحطة على كیفیة التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة مع جعل وسائل النقل أكثر إتاحة لاستقبال وخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة وغیرهم مثل كبار السن، النساء الحوامل، المرضى والمصابین بإعاقة مؤقتة.



من المتوقع أن یستفید من مشروع إتاحة محیط جامعة القاهرة أكثر من خمسة آلاف شخص من ذوي الإعاقة منهم حوالى اكثر من ألف طالب وعامل بالجامعة من أصل مائتین و خمسین ألف طالب طبقاً للبیان الإحصائي بإجمالي المترددین بجامعة القاهرة عام ( 2018 )، حیث يواجه أغلب هؤلاء الطلبة والعاملين معوقات كثیرة بشكل یومي في طریق وصولهم إلى الجامعة.



وقد صرح مسئول التجاري وفا بنك إيجيبت أن مشروع "الإتاحة تفرق" هو تجسيد لأهمية تضافر الجهود بين أضلاع المثلث الذهبي متمثلة في القطاع الخاص والقطاع العام ومؤسسات المجتمع المدني. وشدد أن للبنك مجهودات حثيثة فيما يتعلق بدعم ذوي الإعاقة منها توقيع إتفاقية توظيف مع مؤسسة حلم الإستشارية التي يتم من خلالها إتاحة فرص عمل في البنك لذوي الإحتياجات الخاصة. كذلك تم تخصيص 30% من التدريب الصيفى للأشخاص ذوى الإعاقة من خلال نفس الإتفاقية. وأضاف أن التجاري وفا بنك إيجيبت قام أيضاً برعاية ملتقى التوظيف "نقدر" والذي استهدف دمج ذوي الإعاقة فى سوق العمل المصرية. جاءت رعاية البنك لملتقى "نقدر" تماشياً مع اتجاه الدولة فى زيادة الإهتمام بالأشخاص ذوي الإعاقة والعمل على تفعيل قانون إعادة تأهيل المعاقين الذي صدر عام 1975 وينص على إتاحة الفرصة أمام المعاقين لتمكينهم من التدريب والتأهيل المهنى وكذلك الحصول على فرصة عمل استناداً لسياسة الحكومة بتخصيص نسبة 5% من الوظائف، فى الشركات التى يزيد عدد موظفيها عن 50 موظفاً.



ويقوم التجارى وفا بنك إيجيبت بالتعاون مع مؤسسة "حلم" بتدريب الموظفين في فروع البنك علىأسس خدمة العملاء ذوي الإعاقة وتخصيص سفراء لهذه الخدمة من موظفي الفروع لتوفير خدمات بنكية على أعلى مستوى. ويبحث البنك الآن إبرام إتفاقية تهدف لجعل شبكة فروع التجارى وفا بنك إيحيبت أكثر إتاحة بهدف إتاحة الشمول المالى للجميع.









