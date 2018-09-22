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سيـــاســة
ارتفاع حصيلة هجوم الأهواز في إيران إلى 24 قتيلًا
السبت 22 سبتمبر 2018 01:12 م
هجوم الأهواز في إيران
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هجوم الأهواز في إيران
أحمد صبرى
قالت قناة العربية، نقلًا عن وكالة الأنباء الإيرانية، إن حصية قتلى الجنود الإيرانيين ارتفعت إلى 24 قتيلاً، بعدما فتح مسلحون النار على عرض عسكرى فى منطقة الأحواز غرب إيران.
إيران
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