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اقتصاد وأسواق
رئيس جامعة القاهرة يبحث مع سفير اليابان دعم العلاقات التعليمية
السبت 22 سبتمبر 2018 12:58 م
محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة
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محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة
ماساكي نوكي: جامعة القاهرة محور الدراسات اليابانية في الشرق الأوسط
المال خاص
التقى الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، صباح اليوم بمكتبه بالجامعة، ماساكي نوكي سفير دولة اليابان بالقاهرة والوفد المرافق له، لبحث أوجه التعاون المختلفة مع الجامعات اليابانية فيما يتعلق بالدرجات العلمية المشتركة وتبادل أعضاء هيئة التدريس والطلاب، بحضور الدكتورة هبة نوح نائب رئيس جامعة القاهرة لشئون التعليم والطلاب.
وقال الخشت، إن مصر واليابان تربطهما علاقات قوية وتُعتبر اليابان من الدول الهامة بالنسبة لمصر، لذلك من الضرورى تبادل الخبرات المشتركة بين البلدين في المجالات التعليمية والأكاديمية، مضيفا " جامعة القاهرة تحرص علي دعم العلاقات الثقافية والتعليمية مع دولة اليابان، والاستفادة من التجربة اليابانية في التعليم وبخاصة في المجالات الأكاديمية والبحث العلمي".
ومن جانبه أكد ماساكي نوكي سفير دولة اليابان بالقاهرة، أن أكثر ما يميز المصريين هو حبهم لليابان، وأن جامعة القاهرة محور الدراسات اليابانية في منطقة الشرق الأوسط وافتتحت اليابان وجامعة القاهرة مركز الدراسات اليابانية بالجامعة، معربًا عن رغبته في دعم العلاقات الطيبة مع جامعة القاهرة، حيث أن العلاقات المصرية اليابانية تشهد طفرة كبيرة في العلاقات في مختلف الأصعدة. وأشار السفير الياباني إلي أن جامعتي القاهرة وهيروشيما اليابانية تهتمان بشكل كبير بمفاهيم السلام والعلوم التربوية والنانو تكنولوجي، وهناك تعاون بينهما.
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