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اتصالات وتكنولوجيا

77.6 مليار دولار حجم الإنفاق العالمى على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعى

الذكاء الاصنطاعى
الذكاء الاصنطاعى
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المال – خاص 

توقع تقرير حديث أصدرته مؤسسة الابحاث التسويقية "آى دى سى"، زيادة حجم انفاق الشركات عالميا على تكنولوجيا الذكاء الأصطناعى وشراء الأنظمة التفاعلية خلال 2022 إلى 77.6 مليار دولار بزيادة 3 أضعاف عن العام الحالى والذى يسجل 24 مليار دولار 

وقال التقرير أن برامج السوفت وير ستكون الأسرع نموا وتستحوذ على 40 %  من حجم الأنفاق بمعدل نمو سنوى مركب 43.1 % لمدة 5 سنوات ، موضحا أن تطبيقات الذكاء الاصطناعى ستلعب دورا كبيرا فى تطوير برامج للتعلم الذكى.

وأكد أن خدمة العملاء ستكون من أكثر المجالات انفاقا على التكنولوجيا الجديدة بقيمة 2.9 مليار دولار ، تليها أنظمة الاستخبارات بـ 1.9 مليار دولار ، والصيانة الوقائية بـ 1.7 مليار دولار.

ويقصد بالذكاء الاصطناعى " AI " قدرة  الحاسب الآلى على محاكاة العقل البشرى وطريقة عمله مثل قدرته على التفكير والتحليل ، والاكتشاف والاستفادة من التجارة السابقة.

الذكاء الاصطناعى
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