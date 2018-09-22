77.6 مليار دولار حجم الإنفاق العالمى على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعى



المال – خاص





توقع تقرير حديث أصدرته مؤسسة الابحاث التسويقية "آى دى سى"، زيادة حجم انفاق الشركات عالميا على تكنولوجيا الذكاء الأصطناعى وشراء الأنظمة التفاعلية خلال 2022 إلى 77.6 مليار دولار بزيادة 3 أضعاف عن العام الحالى والذى يسجل 24 مليار دولار





وقال التقرير أن برامج السوفت وير ستكون الأسرع نموا وتستحوذ على 40 % من حجم الأنفاق بمعدل نمو سنوى مركب 43.1 % لمدة 5 سنوات ، موضحا أن تطبيقات الذكاء الاصطناعى ستلعب دورا كبيرا فى تطوير برامج للتعلم الذكى.





وأكد أن خدمة العملاء ستكون من أكثر المجالات انفاقا على التكنولوجيا الجديدة بقيمة 2.9 مليار دولار ، تليها أنظمة الاستخبارات بـ 1.9 مليار دولار ، والصيانة الوقائية بـ 1.7 مليار دولار.





ويقصد بالذكاء الاصطناعى " AI " قدرة الحاسب الآلى على محاكاة العقل البشرى وطريقة عمله مثل قدرته على التفكير والتحليل ، والاكتشاف والاستفادة من التجارة السابقة.