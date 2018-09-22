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بورصة وشركات
هيرميس: تغطية الطرح الخاص للقاهرة للاستثمار
السبت 22 سبتمبر 2018 12:17 م
محمد القلا - مؤتمر المال جي تي إم
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هيرميس: تغطية الطرح الخاص للقاهرة للاستثمار
محمد القلا - مؤتمر المال جي تي إم
المال- خاص
أعلنت المجموعة المالية هيرميس تغطية الطرح الخاص لشركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية وذلك لعدد 192.7 مليون سهم، بنسبة 10.36 مرة بسعر 6 جنيهات للسهم.
وبدأ الطرح لأسهم القاهرة بالبورصة يوم 10 سبتمبر الجاري، ويتم إغلاقه في 25 سبتمبر، ويشمل 207.25 مليون سهم بواقع 192.7 مليون سهم للطرح الخاص، و 14.5 مليون سهم للطرح العام.
ويتوقع أن تبدأ عملية الطرح بالبورصة المصرية بعد الحصول على الموافقات اللازمة 1 أكتوبر المقبل، وفقا لبيان صدر عن هيرميس اليوم، مدير عملية الطرح.
ووفقا للبيان تبلغ قيمة الشركة 3.28 مليار جنيه، وذلك قبل قيام الشركة عن طريق الاكتتاب المغلق بمنح المساهم البائع الرئيسي الحق في الاكتتاب في أسهم جديدة تصدر بالسعر النهائي للطرح.
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