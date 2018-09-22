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عقـــارات
مصرع شخصين في انهيار جزئي لعقار بشبرا
السبت 22 سبتمبر 2018 12:03 م
انهيار جزء من عقار
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أحمد صبرى
أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم السبت، وفاة شخصين وإصابة 2 آخرين في انهيار الجزء الخلفي لمنزل بشارع شبرا مصر.
وقال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه فور وقوع الحادث تم الدفع بـ 3 سيارات إسعاف مجهزة نقلت حالتي الوفاة إلى مشرحة زينهم والمصابين إلى مستشفى شبرا العام، لافتاً الى تواجد 3 سيارات أخرى بموقع الحادث.
وأضاف مجاهد أن أحد المصابين يعانى من اشتباه كسر بالساق اليمني، والآخر اشتباه ما بعد الارتجاج، مؤكداً أنهما يتلقيان العلاج والرعاية الطبية اللازمة.
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