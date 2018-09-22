بورصة مصر تخسر 220 مليار جنيه آخر 5 أشهر

ومؤشرها الرئيسي فقد 4280 نقطة





مصطفى طلعت:





كشفت البيانات التاريخية للبورصة المصرية خسائر ضخمة ضربت رأس المال السوقي للشركات المقيدة خلال تعاملات الخمسة شهور الأخيرة قدرت بنحو 220 مليار جنيه "تقترب من ربع القيمة الاجمالية".





وتبدد حلم المتعاملين، بالبقاء عند مستوى التريليون جنيه المحقق في جلسة تداول 25 أبريل الماضي لتواصل السوق نزيفها طوال الفترة لتغلق مع جلسة الخميس الماضي عند مستوى 780 مليار جنيه.





ووفقا للبيانات، شهدت المؤشرات تراجعات جماعية، خلال الفترة المذكورة، اذ هبط مؤشر "egx30" الرئيسي من مستوى 18363 إلى 14083 نقطة، فاقداً 4280 نقطة، بنسبة تراجع قدرها 30.4%.





يُذكر أن البورصة شهدت تراجعات قوية، الأسبوع الماضي، إذ انخفض المؤشر الثلاثيني 8% مسجلًا مستوى 14083 نقطة، مقابل 15308 نقاط لدى افتتاح تعاملات الأسبوع، كما تراجع مؤشر egx70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة 8% إلى مستوى 683 نقطة.



