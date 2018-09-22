طلعت والعصار يفتتحان المؤتمر العربي لأمن المعلومات.. غدا

عمرو طلعت والعصار

المال– خاص



يفتتح صباح غد الأحد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والدكتور محمد العصار وزير الإنتاج الحربي، فعاليات المؤتمر العربي الثاني لأمن المعلومات Arab Security Conference الذي تنظمه شركة “Arab Security Consultants” برئاسة الدكتور بهاء حسن، يومي 23 و24 سبتمبر الحالي، برعاية المجلس الأعلى للأمن السيبراني التابع لرئاسة مجلس الوزراء.



ويحاضر في المؤتمر، الذي تقام فعالياته في أحد فنادق القاهرة الكبرى، عددا من أبرز الشخصيات في المجال ومنهم عبد الرحمن النيماري، كبير متخصصى أنظمة الحلول الأمنية بشركة مان تك بالسعودية، عبير خضر، مسؤولة أمن المعلومات بالبنك الأهلي المصري، أيمن زكي، مسؤول أمن المعلومات بشركة I-Score ،أيمن الحجار، محاضر دورات أمن المعلومات و الأدلة الجنائية بجامعة Westminster.



وقام عدد من الشركات المصرية والعالمية المهتمين بأمن المعلومات برعاية المؤتمر، منها EC-Council الأمريكية، شركة SBM السعودية ، ZKT العالمية، شركة Moodosone الكورية، و كذلك العديد من الشركات والجهات المصرية والمؤسسات الدولية منها : الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات المصري، المركز العربي الإقليمي للامن السيبراني التابع للاتحاد الدولي للاتصالات، شركة e-finance ، شركة ISEC ، شركة Alterna ، SecuriCIP ، شركة CLS ومؤسسة OWASP



يعمل المؤتمر على الوصول لعدة أهداف منها استعراض التهديدات الإلكترونية المحتملة و الحلول الأمنية الموجودة لمجابهتها ، إثراء الوعي الأمني للسادة الحضور من خلال المناقشات الفنية ، تحسين التواصل بين المحترفين والمؤسسات التى تعمل بمجال الأمن السيبراني ، إلى جانب استهداف المؤتمر لاستكشاف المهارات الفردية من الشباب المهتمين بعمليات الاختراق الإلكتروني، من خلال إقامة مسابقة Arab Security Cyber Wargames Championship بين عدد من الفرق سيتم تقسيمهم من خلال إدارة المؤتمر ، على أن يتم الإعلان عن أصحاب المراكز الأولى وإعلان أسماء الفائزين خلال فترة المؤتمر وسوف يتسلمون جائزة مالية قيمة يقدمها المجلس الأعلى للأمن السيبراني.



ومن فعاليات المؤتمر تنفيذ مسابقه لمديري أمن المعلومات في المنطقة العربية Egypt CISO of the Year Award وهي تشجع مديري أمن المعلومات في المؤسسات المختلفة على بذل أقصي ما لديهم لتطوير وتنميه وحمايه مؤسساتهم من الهجمات الداخلية والخارجية وسوف يتسلم الفائز جائزة مالية قيمة مقدمة من شركه e-finance.



وسيناقش المؤتمر العديد من القضايا التي تتأثر بأمن المعلومات منها: الاقتصاد الرقمي، الجريمة الإلكترونية، المرونة السيبرانية، تقنية البلوك تشين، حماية البيانات الكبيرة، الطيران فى بيئة آمنة إلكترونيا، أمن الشبكات والتطبيقات البرمجية، الهندسة الاجتماعية والتهديدات الداخلية، الإعدادات المادية لإيجاد بيئة آمنة إلكترونيا، أهمية تأمين البنية التحتية للمؤسسات المختلفة، وأخيراً الذكاء الإصطناعي والتعلم الآلي في مجال الأمن السيبراني .



