مطروح تطلق حملة التحصين ضد الحمى القلاعية

مجدى الغرابلى لمشايخ مطروح: القانون هو الفيصل فى جميع القضايا



معتز محمود



انطلقت بمحافظة مطروح الحملة الثانية لعام 2018 لتحصين الماشية بجميع المدن والقرى والنجوع ابتداءً من 15 / 9 حتى 15 / 10 / 2018 وذلك للحفاظ على الثروة الحيوانية بالمحافظة.



وأكد اللواء مجدى الغرابلى محافــظ مطــروح ضرورة توفير كل الأمصال بجميع الإدارات والوحدات لضمان استفادة أكبر عدد من مربى الماشية.



وشدد على ضرورة تكاتف جميع الجهات المعنية من مديرية الطب البيطري والزراعة وجامعة مطروح والمجالس المحلية للاشتراك بهذه الحملة مع تقديم كل سبل الدعم لانجاح عمل القافلة للحفاظ والنهوض بالثروة الحيوانية.



وبدوره أوضح الدكتور محمد المصري مدير عام مديرية الطب البيطري بمطروح أن المديرية بدأت فى عمليات التحصين والترقيم والتسجيل للحيوانات.

وطالب جميع المواطنين بسرعة الاستجابة للحملة ولعمليات التطعيم للحيوانات للحفاظ عليها والقضاء على الأمراض.



وأضاف أنه تم تزويد المديرية بحوالي 320 الف مصل تحصين من التحصينات الفعالة طويلة المدى بخلاف التحصينات العادية التى تحصن الحيوان لمدة 4 شهور لجميع المواشي والإبل والأغنام بكل مدن وقرى المحافظة من خلال 16 وحدة بيطرية و 8 إدارات.