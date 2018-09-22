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طاقة
البترول توقع مذكرة تعاون مع أميلي الأمريكية لإنتاج الزيوت
السبت 22 سبتمبر 2018 11:09 ص
طارق الملا 2
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طارق الملا 2
عمر سالم
شهد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية توقيع مذكرة تفاهم بين شركة الإسكندرية للإضافات البترولية "أكبا" وشركة أميلي الأمريكية إحدى أعرق وأكبر الشركات العالمية المتخصصة في إنتاج زيوت التزييت بأنواعها لدراسة إقامة شراكة بين الجانبين في مشروعات جديدة لإنتاج وتسويق هذه الزيوت.
وقال الدكتور هانى مروان رئيس شركة أكبا إن مذكرة التفاهم المبرمة تشمل دراسة العديد من مشروعات الشراكة بين الجانبين وفي مقدمتها انتاج الزيوت عالية الجودة لشركة إميلى الأمريكية في مصانع شركة أكبا وتسويقها في مصر ودول افريقيا والشرق الأوسط وحوض البحر المتوسط، والتعاون في إقامة أول مشروع من نوعه في الشرق الأوسط لإنتاج وتسويق الزيوت المخلقة كيميائياً ويعتمد على المواد الخام المتوافرة محلياً، إلى جانب التعاون في إقامة أول مشروع من نوعه في مصر لإنشاء وحدات ذات تكنولوجيا متقدمة لإنتاج زيوت أساس من إعادة تكرير الزيوت المستعملة.
كما تقضى المذكرة بالتعاون في إقامة مشروع إنتاج الزيوت البحرية النهائية بأنواعها المختلفة في ظل الجدوى الاقتصادية المرتفعة لإقامة مثل هذه النوعية من المشروعات خاصة ان السوق المصرى سوق واسع في استهلاك الزيوت البحرية ويعد بوابة لمشروعات الخدمات اللوجيسيتية في البحر الأحمر وقناة السويس، كما تقضى المذكرة بتعاون الطرفين في إقامة مشروع معالجة وفصل المخلفات البترولية الهيدروكربونية داخل المواقع الإنتاجية بشركات البترول بإستخدام تقنيات متطورة وآمنة في التنفيذ في اطار مراعاة البعد البيئي للمشروعات ودعم مبادرات الحفاظ على البيئة.
وأوضح هارى باركت رئيس شركة إميلى الأمريكية أنها تعمل لأول مرة في مصر مضيفاً أن دراسة التعاون والعمل مع شركة أكبا يعد أول شراكة من نوعها لشركته خارج الولايات المتحدة ، لافتاً الى أن الشركة أنشئت منذ أكثر من مائة عام وتعد أكبر شركة مستقلة في أمريكا الشمالية لزيوت المحركات ومواد التشحيم وهى أول من قام بتسويق زيت المحركات متعدد الدرجات عالمياً .
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