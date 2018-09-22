EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
605.00
عيار 21
519.00
عيار 18
4840.00
عيار 24
4840.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
عقـــارات
مدبولى: طرح أول 500 وحدة بالإسكان المتميز فى العلمين الجديدة
السبت 22 سبتمبر 2018 10:49 ص
مدبولى: طرح أول 500 وحدة بالإسكان المتميز فى العلمين الجديدة
أخر الأخبار
أخبار متعلقة
برلماني: العلمين الجديدة أكبر مدينة مستدامة جنوب البحر المتوسط
العبار: «إعمار مصر» تدرس فرصًا استثمارية بالقاهرة والإسكندرية والعلمين الجديدة
الإسكان: إنشاء أولى مراحل الممشى السياحى بالعلمين الجديدة
مدبولى: طرح أول 500 وحدة بالإسكان المتميز فى العلمين الجديدة
بدور إبراهيم
صرح الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه جارٍ الإعداد لطرح 500 وحدة سكنية بالإسكان المتميز بالمدينة، للبيع للجمهور، حيث يتم الانتهاء من تنفيذ حوالي 2000 وحدة سكنية بالمشروع (3 غرف + صالة + حمام + مطبخ - والعمارة مكونة من أرضى + 5 أدوار متكررة)، والوحدات مزودة بتوصيلات للسخانات الشمسية، مع وجود منظومة لجمع القمامة وفرزها والتخلص منها، وجارٍ الانتهاء من تشطيب واجهات العمارات، وإنارة الشوارع.
وقال المهندس أسامة عبدالغنى، رئيس جهاز تنمية مدينة العلمين الجديدة: جارٍ إسناد تنفيذ 80 عمارة بمشروع "سكن مصر"، حتي الآن لـ3 شركات، من حوالي 300 عمارة (أرضى + 5 أدوار متكررة) سيتم تنفيذها بالمشروع، بمدينة العلمين الجديدة، وتم تحديد منطقة لتنفيذها، بإجمالي 7 آلاف وحدة سكنية (3 غرف + صالة + حمام + مطبخ - مسطح الوحدة حوالي 115 م2).
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا