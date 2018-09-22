مدبولى: طرح أول 500 وحدة بالإسكان المتميز فى العلمين الجديدة



بدور إبراهيم



صرح الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه جارٍ الإعداد لطرح 500 وحدة سكنية بالإسكان المتميز بالمدينة، للبيع للجمهور، حيث يتم الانتهاء من تنفيذ حوالي 2000 وحدة سكنية بالمشروع (3 غرف + صالة + حمام + مطبخ - والعمارة مكونة من أرضى + 5 أدوار متكررة)، والوحدات مزودة بتوصيلات للسخانات الشمسية، مع وجود منظومة لجمع القمامة وفرزها والتخلص منها، وجارٍ الانتهاء من تشطيب واجهات العمارات، وإنارة الشوارع.



وقال المهندس أسامة عبدالغنى، رئيس جهاز تنمية مدينة العلمين الجديدة: جارٍ إسناد تنفيذ 80 عمارة بمشروع "سكن مصر"، حتي الآن لـ3 شركات، من حوالي 300 عمارة (أرضى + 5 أدوار متكررة) سيتم تنفيذها بالمشروع، بمدينة العلمين الجديدة، وتم تحديد منطقة لتنفيذها، بإجمالي 7 آلاف وحدة سكنية (3 غرف + صالة + حمام + مطبخ - مسطح الوحدة حوالي 115 م2).







