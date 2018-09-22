وزير الصناعة: بدء مهرجان التمور بسيوة فى نوفمبر



عمرو نصار : دور بارز لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والإبتكار الزراعى فى إنجاح مهرجان سيوة خلال دوراته الثلاث السابقة

ننفذ حالياً إستراتيجية متكاملة للنهوض بصناعة التمور وزيادة صادراتها...وجار دراسة إنشاء مصنع للتمور بأسوان والواحات البحرية

الوزير: يجرى الترتيب لإنشاء مشروع ضخم لتنمية منطقة غرب سيوة



محمد ريحان



أعلن المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، أن واحة سيوة ستسضيف فعاليات المهرجان الرابع للتمور خلال الفترة من 7-9 نوفمبر المقبل وذلك تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، مشيراً إلى أن المهرجان سيتضمن معرضاً وورش عمل ومسابقات ولقاءات للمشترين والمستوردين من مختلف دول العالم.



وقال الوزير إن النجاح الكبير الذى شهده المهرجان فى دوراته الثلاث الماضية يعد ركيزة أساسية لتنمية وتطوير صناعة التمور المصرية خاصة أن مصر تحتل المرتية الأولى عالمياً فى إنتاج التمور، مشيداً فى هذا الإطار بالدور البارز الذى لعبته جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعى للمساهمة فى تنظيم هذا المهرجان والنهوض بصناعة وزراعة التمور فى مصر.



جاء ذلك خلال لقاء الوزير بالدكتور عبد الوهاب زايد أمين عام جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعى والذى تناول بحث آخر الترتيبات الخاصة بالمهرجان الرابع للتمور المصرية والذى تنظمه وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر بدولة الإمارات العربية المتحدة، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية ( اليونيدو ) ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة ( الفاو ) ومحافظة مطروح بمشاركة مصنعي ومصدرى التمور من كافة أنحاء الجمهورية، وخبراء زراعة وإنتاج ووقاية النخيل ، وعدد من المزارعين المختصين بزراعة النخيل وتصنيع التمور، وكذا ممثلى عدد من المؤسسات العلمية والبحثية والمنظمات والهيئات الدولية المعنية، حضر اللقاء المهندسة حنان الحضرى مقرر مجلس الصناعة للتكنولوجيا والإبتكار والدكتور أمجد القاضي رئيس مركز تكنولوجيا الصناعات الغذائية.



وقال نصار إن الوزارة تقوم حالياً بتنفيذ إستراتيجية متكاملة للنهوض بصناعة التمور وزيادة قدراتها التنافسية بهدف زيادة معدلات التصدير من 38 ألف طن إلى 120 ألف طن سنويا خلال الخمس سنوات المقبلة وذلك من خلال التطوير السريع والمستدام لمنظومات إنتاج وتجميع وتعبئة وتصنيع وتصدير التمور، لافتاً إلى أن الإستراتيجية تستهدف أيضا تطوير سلسلتي الإمداد والقيمة لقطاع التمور والإستفادة من مخلفات التمور والنخيل وتعظيم القيمة المضافة لصناعة التمور يعتمد علي النخيل، وتوفير المزيد من فرص التشغيل للشباب حيث تعد صناعة التمور من الصناعات كثيفة العمالة.



ولفت الوزير إلى أنه يجرى حالياً الترتيب لإنشاء مشروع ضخم لتنمية منطقة غرب سيوة يتضمن تطوير 100 ألف فدان، ويضم مشروعات سياحية وزراعية وصناعية ، فضلا عن دراسة إنشاء مصنع للتمور بكل من أسوان والواحات البحرية لتعظيم القيمة المضافة وإنتاج منتجات متعددة من التمور، لافتاً إلى أن مشروعات جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والإبتكار الزراعى في مصر تتماشى مع التوجهات الحالية للدولة لتوفير فرص العمل ودعم مشروعات المرأة وزيادة الصادرات المصرية للأسواق العالمية.



ومن جانبه أكد الدكتور عبد الوهاب زايد أمين عام جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والإبتكار الزراعى أن مشاركة جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر و الإبتكار الزراعى في تنظيم مهرجان التمور المصرية للعام الرابع على التوالي يأتي بتوجيه من سمو الشيخ منصور بن زايد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير شئون الرئاسة وتأكيداً على العلاقات الاستراتيجية والتاريخية الراسخة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية، مشيرا الى أن المشاركة في تنظيم المهرجان تعكس ايضا دور دولة الإمارات العربية المتحدة الرائد فى دعم القطاع الزراعي خاصة في مجال نخيل التمر، فضلاً عن التأكيد على مكانة جائزة خليفة الدولية لنخيل التمروالأبتكار الزراعى، ودورها البناء في تطوير قطاع نخيل التمر والارتقاء به على مستوى الوطن العربى.