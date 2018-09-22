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17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
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أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
605.00 عيار 21
519.00 عيار 18
4840.00 عيار 24
4840.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

السيسي يعزي في وفاة الرئيس الفيتنامي

برقية تعزية فى وفاة الرئيس الفيتنامي
برقية تعزية فى وفاة الرئيس الفيتنامي
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برقية تعزية فى وفاة الرئيس الفيتنامي

المال - خاص:

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي برقية تعزية فى وفاة الرئيس الفيتنامي/ تران داى كوانج، الذى وافته المنية.

وقد أعرب الرئيس عن خالص تعازيه للشعب الفيتنامي الصديق لوفاة الرئيس كوانج، الذى كانت له اسهامات مقدرة فى دفع وتعزيز العلاقات الثنائية مع مصر.

وقالت الحكومة الفيتنامية إن كوانج توفي في مستشفى 108 العسكري، دون تحديد طبيعة مرضه.

ولطالما أشيع أن كوانج يعاني من حالة صحية سيئة، على الرغم من أن الطبيعة السرية للسياسة الفيتنامية جعلت الوضع الصحي سرا طي الكتمان.
عبدالفتاح السيسي السيسي
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