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سيـــاســة
السيسي يعزي في وفاة الرئيس الفيتنامي
السبت 22 سبتمبر 2018 02:58 ص
برقية تعزية فى وفاة الرئيس الفيتنامي
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برقية تعزية فى وفاة الرئيس الفيتنامي
المال - خاص:
وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي برقية تعزية فى وفاة الرئيس الفيتنامي/ تران داى كوانج، الذى وافته المنية.
وقد أعرب الرئيس عن خالص تعازيه للشعب الفيتنامي الصديق لوفاة الرئيس كوانج، الذى كانت له اسهامات مقدرة فى دفع وتعزيز العلاقات الثنائية مع مصر.
وقالت الحكومة الفيتنامية إن كوانج توفي في مستشفى 108 العسكري، دون تحديد طبيعة مرضه.
ولطالما أشيع أن كوانج يعاني من حالة صحية سيئة، على الرغم من أن الطبيعة السرية للسياسة الفيتنامية جعلت الوضع الصحي سرا طي الكتمان.
عبدالفتاح السيسي
السيسي
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