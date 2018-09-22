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اقتصاد وأسواق
الذهب يهبط أكثر من 1 % مع صعود الدولار
السبت 22 سبتمبر 2018 02:28 ص
الذهب سبايك
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الذهب سبايك
وكالات:
هبطت أسعار الذهب أكثر من واحد % يوم الجمعة مع صعود الدولار الأمريكي أمام الجنيه الاسترليني واليورو بعد أن قالت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي إنه يجب على الاتحاد الأوروبي أن يقدم مقترحا بديلا في محادثات بريكست.
وساعدت أيضا تحركات للصين لتعزيز الاستهلاك المحلي في دعم صعود الدولار الذي تقوده مراهنات المستثمرين على أن أحدث جولة في النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين من غير المرجح أن تقوض النمو العالمي.
والوضع الذي يتمتع به الدولار من حيث كونه العملة الرئيسية للاحتياطيات يجعله المستفيد الرئيسي من المخاوف بشأن الصراع التجاري بين الولايات المتحدة والصين، بينما ينظر إلى أمريكا على أنها ستكون الأقل خسارة في النزاع.
وصعود الدولار يجعل الذهب المسعر بالعملة الخضراء أكثر تكلفة على حائزي العملات الأخرى.
وانخفض الذهب 0.8 % في المعاملات الفورية إلى 1197.34 دولار للأوقية (الأونصة) في أواخر جلسة التداول بالسوق الأمريكي بعد أن لامس أثناء الجلسة أدنى مستوى له منذ الحادي عشر من سبتمبر أيلول عند 1191.51 دولار. لكنه ينهي الأسبوع على زيادة قدرها 0.4 بالمئة.
وتراجعت عقود الذهب الأمريكية تسليم ديسمبر كانون الأول عشرة دولارات، أو 0.8 %، لتبلغ عند التسوية 1201.30 دولار للأوقية.
ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة 0.1 % في التعاملات الفورية إلى 14.25 دولار للأوقية بعد أن سجلت أعلى مستوى في أسبوعين عند 14.43 دولار. وتنهي الفضة الأسبوع على مكاسب تبلغ حوالي 2 %.
ولامس البلاديوم أعلى مستوى منذ التاسع عشر من أبريل نيسان عند 1056.72 دولار للأوقية قبل أن يتراجع عن مكاسبه ليغلق بلا تغير يذكر. لكنه ينهي الاسبوع على مكاسب تزيد عن 7 % هي أكبر زيادة من حيث النسبة المئوية منذ أبريل.
وانخفض البلاتين 0.5 % إلى 827.40 دولار للأوقية بعد أن سجل أعلى مستوى منذ التاسع من أغسطس آب عند 838.40 دولار. وينهي الأسبوع مرتفعا حوالي 4 %، وهي أكبر زيادة منذ يناير.
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