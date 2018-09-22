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اقتصاد وأسواق
تفاصيل جولة نائب وزير الزراعة على حملة التحصين ضد مرض القلاعية والمتصدع
السبت 22 سبتمبر 2018 02:17 ص
مني محرز
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مني محرز
المال - خاص:
توجهت الدكتورة مني محرز نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية السمكية والداجنة _ إلى محافظة البحيرة حيث قامت بالمرور على لجان التحصين ضد مرض الحمى القلاعية والوادي المتصدع بقرية النجيلي _ مركز أبو المطامير.
التقت اهالي القرية أثناء توجههم للتحصين ، وبسؤالهم عن كيفية معرفتهم بموعد الحملة .. أجابوا انه من خلال الإعلام والتنبيه في المساجد .
من جانبها ناشدت الدكتورة منى محرز أهالي القرية وكافة المربيين بضرورة الالتزام بحملات التحصينات التي تحددها الدولة لما لتلك الحملات من أهمية في الحفاظ على الثروة الحيوانية للمربي.
و أكدت "نائب الوزير" أن الوزارة تقوم بتوفير اللقاحات وأدوات الحقن والسنون والملابس الواقية قبل بدء الحملة ، ومما يجدر الإشارة إلى أنه تم إنشاء عدد من الثلاجات المركزية لحفظ اللقاحات كما أنه أثناء الحملة يتم استخدام تانكات مبردة للحفاظ على اللقاحات.
و كذلك منع الاجازات للأطباء البيطرين و أكدت علي التزامهم باجراءات الأمان الحيوي وأوضحت محرز أن. الساده المحافظين يقوموا بدعم حملات التحصين بوسائل الانتقال للأطباء البيطريين ومعاونيهم وكذا توفير التأمين اللازم للحملة.
وطالب اهالي القرية بانشاء وحدة بيطرية لخدمة القرية والقرى المحيطة و أبدوا استعدادهم بالدعم المادي ،، وكلفت "محرز" مدير مديرية الطب البيطري بمحافظة البحيرة _ بالتنسيق مع مديرية الزراعة دراسة إنشاء الوحدة البيطرية بالقرية.
.. و اثناء الجوله تم زياره مركز تجميع الالبان و هو يقوم بإرشاد المربين بالإجراءات الصحيه لحلب و تجميع الالبان كما يتم فحص الألبان والتأكد من صلاحيتها و ذلك للحفاظ علي صحه المواطنين ،و يقوم المركز بدور تسويقي للألبان بين المربيين و نقله الي مصانع منتجات الالبان مِم يحقق عاءد عادل للمربين.
و ناشدت محرز الشباب بالتقدم لعمل مراكز تجميع للألبان بقراهم بالحصول علي قروض ميسره من خلال مبادره البنك المركزي بفائدة ٥% حيث يعتبر من المشروعات الهامة والمطلوبة لتجميع الألبان من الفلاحين والمربيين.
وزارة الزراعة
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