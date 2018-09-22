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البيئة تصادر حديقة حيوان كاملة من مواطنين بالإسكندرية
السبت 22 سبتمبر 2018 01:57 ص
مصادرة حديقة حيوان كاملة
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مصادرة حديقة حيوان كاملة
المال - خاص:
فى إطار توجيهات الدكتورة #ياسمين_فؤاد #وزيرة_البيئة بمحاربة الاتجار غير المشروع بالحياة البرية قام فرع جهاز شئون البيئة بالإسكندرية وبالاشتراك مع شرطه البيئة والمسطحات بحملات تفتيشية موسعة علي محال بيع الحيوانات الأليفة وعدد من القرى السياحية والمقاهى بمنطقه برج العرب والعامريه بالإسكندرية للتأكد من التزامها بتنفيذ قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 وتعديلاته والاتفاقيات الدولية المعنية بالحفاظ على التنوع البيولوجي.
صادرت الحملة عدد 3 أسود وعدد ٢جمل وعدد ٤ نعامه بالإضافة إلى عدد عبلنج سوداني (نسناس) كذلك حصان قزم و عدد 6 غزاله ايل علاوة على عدد 3 غزالة وتمساح كبير محنطين بالمخالفة لقانون #البيئة .
كما صادرت الحملة عدد 20 تمساح متوسط الطول يقدر بحوالى 40 سم بالإضافه إلي عدد ١٠ طائر بشاروش بأحد المقاهى بالإسكندرية لمخالفتة قانون البيئة .
وقد تم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين وتسليم التمساح المحنط إلي معهد علوم البحار بالإضافة إلى تسليم الحيوانات المضبوطة إلي حديقة الحيوان بالإسكندرية.
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