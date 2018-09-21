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بورصة وشركات
بورصة النيل تنال حظها من الهبوط ومؤشرها يتراجع 2.3% في أسبوع
الجمعة 21 سبتمبر 2018 10:47 م
بورصة النيل
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بورصة النيل
مصطفى طلعت
نالت أسهم بورصة النيل حظها من التراجعات الحادة التي ضربت السوق، الأسبوع الحالي، إذ هبط مؤشرها "nilex" بنسبة 2.3% مسجلًا مستوى 488.4 نقطة.
وذكر تقرير صادر عن البورصة وصل "المال" نسخة منه، تسجيل بورصة النيل قيم تداول قدرها 3 ملايين جنيه من تنفيذات السوق الإجمالية، وتصدرت شركة بي آي جي للتجارة والاستثمار أنشط شركاتها بتداول 1.5 مليون ورقة مالية.
يُذكر أن البورصة شهدت تراجعات قوية، هذا الأسبوع، إذ انخفض مؤشر egx30 الرئيسي 8% مسجلًا مستوى 14083 نقطة، مقابل 15308 نقاط لدى افتتاح تعاملات الأسبوع، كما تراجع مؤشر egx70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة 8% إلى مستوى 683 نقطة.
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