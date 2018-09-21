البورصة المصرية 1

مصطفى طلعت





ذكر تقرير صادر عن البورصة المصرية استحواذ المستثمرين المصريين على 73% من تنفيذات السوق خلال الأسبوع الحالي الذي شهد تراجعًا حادًّا في المؤشرات.



وأشار التقرير الذي وصل "المال" نسخة منه إلى اقتناص المستثمرين الأجانب 22.7% من التعاملات، والعرب على 4.2%، بعد استبعاد الصفقات.



يذكر أن البورصة شهدت تراجعات قوية هذا الأسبوع إذ انخفض مؤشر egx30 الرئيسي 8% مسجلًا مستوى 14083 نقطة، مقابل 15308 نقاط لدى افتتاح تعاملات الأسبوع، كما تراجع مؤشر egx70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة 8% إلى مستوى 683 نقطة.