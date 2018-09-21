تداولات البورصة ترتفع بـ1.1 مليار جنيه رغم هبوط المؤشرات

مصطفى طلعت

وأظهر تقرير صادر عن البورصة وصل "المال" نسخة منه، تسجيل السوق قيم تداول قدرها 7.7 مليار جنيه، مقابل 6.6 مليار منفذة الأسبوع الماضي.

يذكر أن البورصة شهدت تراجعات قوية، هذا الأسبوع، إذ انخفض مؤشر egx30 الرئيسي 8% مسجلًا مستوى 14083 نقطة، مقابل 15308 نقاط لدى افتتاح تعاملات الأسبوع، كما تراجع مؤشر egx70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة 8% إلى مستوى 683 نقطة.