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بورصة وشركات
تداولات البورصة ترتفع بـ1.1 مليار جنيه رغم هبوط المؤشرات
الجمعة 21 سبتمبر 2018 09:50 م
البورصة المصرية 2
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البورصة المصرية 2
مصطفى طلعت
قفزت قيم تداولات البورصة المصرية بنحو 1.1 مليار جنيه خلال الأسبوع الحالي رغم التراجعات الحادة التي شهدتها المؤشرات.
وأظهر تقرير صادر عن البورصة وصل "المال" نسخة منه، تسجيل السوق قيم تداول قدرها 7.7 مليار جنيه، مقابل 6.6 مليار منفذة الأسبوع الماضي.
يذكر أن البورصة شهدت تراجعات قوية، هذا الأسبوع، إذ انخفض مؤشر egx30 الرئيسي 8% مسجلًا مستوى 14083 نقطة، مقابل 15308 نقاط لدى افتتاح تعاملات الأسبوع، كما تراجع مؤشر egx70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة 8% إلى مستوى 683 نقطة.
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