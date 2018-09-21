الأجانب يبيعون أسهما وسندات مصرية بقيمة 827 مليون جنيه في أسبوع

وأظهر تقرير صادر عن البورصة وصل "المال" نسخة منه تسجيل العرب لصافي شرائي بلغ 171 مليون جنيه بعد استحواذهم على 4.2% من التعاملات.

يُذكر أن البورصة شهدت تراجعات قوية، هذا الأسبوع، إذ انخفض مؤشر egx30 الرئيسي 8% مسجلًا مستوى 14083 نقطة مقابل 15308 نقاط لدى افتتاح تعاملات الأسبوع، كما تراجع مؤشر egx70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة 8% إلى مستوى 683 نقطة.