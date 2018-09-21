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بورصة وشركات
الأجانب يبيعون أسهما وسندات مصرية بقيمة 827 مليون جنيه في أسبوع
الجمعة 21 سبتمبر 2018 07:36 م
ارتفاع البورصة المصرية
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ارتفاع البورصة المصرية
مصطفى طلعت
حقق المستثمرون الأجانب صافي مبيعات قدرها 827 مليون جنيه في الأسهم والسندات المصرية خلال تعاملات الأسبوع الحالي.
وأظهر تقرير صادر عن البورصة وصل "المال" نسخة منه تسجيل العرب لصافي شرائي بلغ 171 مليون جنيه بعد استحواذهم على 4.2% من التعاملات.
يُذكر أن البورصة شهدت تراجعات قوية، هذا الأسبوع، إذ انخفض مؤشر egx30 الرئيسي 8% مسجلًا مستوى 14083 نقطة مقابل 15308 نقاط لدى افتتاح تعاملات الأسبوع، كما تراجع مؤشر egx70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة 8% إلى مستوى 683 نقطة.
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