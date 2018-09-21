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نقل وملاحة
المصرية للمطارات تعتزم إنشاء قرية للبضائع بمطار بورسعيد
الجمعة 21 سبتمبر 2018 06:47 م
المصرية للمطارات 22
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السيد فؤاد
تعتزم الشركة المصرية للمطارات تنفيذ إنشاء قرية بضائع بمطار بورسعيد وذلك لأول مرة.
قالت مصادر بالشركة إنه تم طرح المشروع على الشركات المتخصصة في هذا الشأن خلال الشهر الحالي، وجارٍ تلقّي العروض منها خلال مدة تمتد حتى مارس المقبل.
وأوضحت أن المستندات المطلوبة من الشركات "السجل التجاري، والبطاقة الضريبية، والتسجيل في ضريبة القيمة المضافة، علاوة على أن يكون لدى الشركة سابقة خبرة تدل على أنها متخصصة في مجال الشحن الجوي محليًّا ودوليًّا.
ولفتت المصادر إلى أن الشركات المتقدمة من المقرر أن تقوم بتقديم دراسة مبدئية للمشروع وكيفية تنفيذه من حيث المساحة المطلوبة لتنفيذ المشروع، ومدة التعاقد، والتكلفة التقديرية، والإيرادات المتوقعة سنويًّا.
من ناحية أخرى اعتبر أيمن الشيخ، رئيس شعبة خدمات النقل الدولي بغرفة تجارة القاهرة، أن المشروع سيكون من أنجح قرى البضائع التي من الممكن تنفيذها خلال الفترة المقبلة.
وأرجع نجاح الفكرة إلى قرب المشروع من الموانئ البحرية بمنطقة بورسعيد والتي تعد أكثر الموانئ تداولًا للبضائع بالموانئ المصرية، خاصة تجارة الترانزيت بما يعمل على إمكانية زيادة المتداول بقرية البضائع بصورة كبيرة، خاصة البضائع التي تعد سريعة التلف وتحتاج إلى الشحن الجوي.
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