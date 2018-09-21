المصرية للمطارات تعتزم إنشاء قرية للبضائع بمطار بورسعيد

السيد فؤاد









تعتزم الشركة المصرية للمطارات تنفيذ إنشاء قرية بضائع بمطار بورسعيد وذلك لأول مرة.





قالت مصادر بالشركة إنه تم طرح المشروع على الشركات المتخصصة في هذا الشأن خلال الشهر الحالي، وجارٍ تلقّي العروض منها خلال مدة تمتد حتى مارس المقبل.





وأوضحت أن المستندات المطلوبة من الشركات "السجل التجاري، والبطاقة الضريبية، والتسجيل في ضريبة القيمة المضافة، علاوة على أن يكون لدى الشركة سابقة خبرة تدل على أنها متخصصة في مجال الشحن الجوي محليًّا ودوليًّا.





ولفتت المصادر إلى أن الشركات المتقدمة من المقرر أن تقوم بتقديم دراسة مبدئية للمشروع وكيفية تنفيذه من حيث المساحة المطلوبة لتنفيذ المشروع، ومدة التعاقد، والتكلفة التقديرية، والإيرادات المتوقعة سنويًّا.





من ناحية أخرى اعتبر أيمن الشيخ، رئيس شعبة خدمات النقل الدولي بغرفة تجارة القاهرة، أن المشروع سيكون من أنجح قرى البضائع التي من الممكن تنفيذها خلال الفترة المقبلة.



