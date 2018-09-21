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اتصالات وتكنولوجيا
تعرف على باقات الاشتراك في خدمات المصرية للاتصالات
الجمعة 21 سبتمبر 2018 05:52 م
الشعار الجديد شركة المصرية للاتصالات
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الشعار الجديد شركة المصرية للاتصالات
محمود جمال
بدأت الشركة المصرية للاتصالات، تقديم خدمة الفاتورة المجمعة للعملاء عبر أكثر من باقة تتضمن الاشتراك الشهري في خدمات الهاتف الأرضي والمحمول we، والإنترنت فائق السرعة ADSL.
يشار إلى أن الشركة احتفلت منذ أيام بمرور العام الأول على تشغيلها خدمات المحمول "we" افتراضيًا على شبكة اتصالات مصر بنظام التجوال المحلي.
ويقصد بالتجوال المحلي شراء المصرية دقائق مكالمات صوتية ووحدات بيانات بالجملة من اتصالات مصر، وبيعها للعميل لحين قيام الأولى ببناء شبكتها الخاصة التي تعمل بتكنولوجيا الجيل الرابع.
وبحسب نتائج أعمال المصرية، فإن عدد مشتركي we خلال النصف الأول من العام الحالي يصل إلى 3 ملايين مشترك.
المصرية للاتصالات
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