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رياضة
تفاقم أزمة مشاركة اﻷهلي في السوبر المصري السعودي
الجمعة 21 سبتمبر 2018 05:31 م
أزمة مشاركة اﻷهلي في السوبر
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أزمة مشاركة اﻷهلي في السوبر
علي المصري
ألغى الاتحاد السعودي لكرة القدم، مشاركة الأهلي في السوبر السعودي المصري، ردًا على بيان القلعة الحمراء -أمس الخميس- معيدًا قراره السابق بمشاركة الزمالك في مباراتي البطولة.
وقال اتحاد الكرة السعودي، في بيان: "يودّ الاتحاد السعودي أن يعرب عن أسفه الكبير لما ورد في بيان النادي الأهلي المصري حول مباراة السوبر التي تجمع بين بطلي الدوري في البلدين الشقيقين، مصر والسعودية".
وأضاف: "يؤكد الاتحاد السعودي أن بيانه الذي صدر أمس لم يكن ليصدر، لولا أنه تلقى التزامًا واضحًا وصريحًا من الاتحاد المصري ورئيسه هاني أبو ريدة، وبرعاية وزير الشباب والرياضة في مصر، بموعد محدَّد هو السادس من أكتوبر المقبل في مدينة الرياض".
وتابع: "إلا أنَّ البيان الصادر من الأهلي بعد بيان الاتحادين المصري والسعودي، يعدَّ أمرًا مؤسفًا، كونه لم يراع أهمية المناسبة الخالدة التي تم إقرار موعد المباراة تزامنًا معها، أو المسمى الذي تحمله هذه المباراة، كونها تحمل اسم خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، وأخيه فخامة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وما تمثّله مثل هذه المباراة، من أهمية لمزيد من أواصر الأخوة والمحبة بين الشعبين الشقيقين".
وأردف: "عليه فإنَّ الاتحاد السعودي يعتذر بصورة نهائية عن إقامة مباراة الأهلي والهلال، وسيكتفي بما تمَّ الإعلان عنه سابقًا في إقامة مباراتي السوبر السعودي المصري بين اتحاد جدة والزمالك في القاهرة، والهلال والزمالك في الرياض، حرصًا على ما تمثّله".
وأكد أنه سيتم مراعاة هذا الموقف في الأعوام القادمة، خلال اعتماد مواعيد مباراتي السوبر السعودي المصري.
كان الأهلي، قد أصدر أمس، بيانًا أوضح موقفه من خوض كأس السوبر المصري السعودي، أمام الهلال، مؤكدًا استعداده وترحيبه بإقامة المباراة، في حال تأجيل ارتباطات الفريق في البطولة العربية والدوري المحلي، وتعديل مواعيد مباراتي الذهاب والعودة في نصف نهائي بطولة أفريقيا، في حالة بلوغه لهذا الدور.
النادي الأهلي
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