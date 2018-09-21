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اقتصاد وأسواق
نقيب الفلاحين: 7 آلاف جنيه مكسب فدان القطن بالموسم الجديد
الجمعة 21 سبتمبر 2018 05:20 م
حسين عبدالرحمن أبوصدام نقيب عام الفلاحين
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حسين عبدالرحمن أبوصدام نقيب عام الفلاحين
الصاوي أحمد
أكد حسين عبد الرحمن، نقيب الفلاحين، أن الفدان الواحد من القطن ينتج 7 قناطير، سعر الواحد 2700 جنيه، وعائده 18900، والمصروفات 12000، وبالتالي المكسب أقل من 7000 جنيه للواحد خلال 8 شهور للفدان الذي يصل سعره لـ مليونى جنيه في بعض النواحي.
وأوضح نقيب الفلاحين أن القطن لا يجد من يشتريه حالياً.
ولفت إلى أن زراعة فدان قطن هذا العام بدأ من أول إبريل، وينتهي في نوفمبر لمدة 8 أشهر يتكلف أكثر من 12 ألف جنيه.
وعن مصروفات الزراعة، أكد نقيب الفلاحين أنه يتم جمع فدان القطن على مرتين كل واحدة 30 عاملًا، الواحد بـ100 جنيه أي 6 آلاف بدون احتساب إيجار الفدان الذي يصل إلى 8 آلاف أو أجرة صاحب الزراعة طوال الـ8 أشهر.
وأشار إلى أن مصروفات الري والتسميد والرش تتكلف 6 آلاف جنيه، وأهمها حرث الأرض وتجهيزها للزراعة و شيكارة تقاوي بـ300 جنيه ومبيدات تخلط بالتقاوي بـ70 جنيهًا.
وأوضح أن فدان القطن يتكلف الفدان 4 شكائر أسمدة، اثنين من الجمعية بـ160 جنيهًا للواحدة، واثنين من السوق الحرة الواحدة بـ280 جنيهًا، وتبدأ عملية العزيق والخف والرش التي تتكلف الرشة الواحدة مبيدات لـ500 جنيه.
وقال إن الحيازات تفتت وبلغت المساحات لأقل من فدان بلغت مليوني و143 ألفًا و888 حيازة, بينما بلغت الحيازات فدان فأكثر مليون و68 ألفًا و634 حيازة، متسائًا: "كيف يعيش من يملك فدان وجاموسة وست عيال في مصر حاليًا".
نقابة الفلاحين
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