أسعار الخضراوات والفاكهة | ارتفاع الطماطم والبطاطس جنيهين

الخضراوات والفواكه

الصاوي أحمد



ارتفعت أسعار الطماطم إلى 10 جنيهات بدلاً من 8، مؤخراً -اليوم الجمعة- والبطاطس بنفس القيمة بسبب تراجع طرح المحاصيل في الأسواق طبقًا للتجار.



ولفت التجار إلى أن سعر الكوسة 9 جنيهات، والخيار 8، الباذنجان الرومي 4، الباذنجان العروس 6، الفلفل 8، البصل 5، الجزر 8، الفلفل الألوان 24، البامية 15، الملوخية جنيهين للرابطة.



واستقر سعر الليمون عند 8 جنيهات، الثوم الأبيض 15، الثوم الأحمر 18، وربطة الخضرة نصف جنيه.



وسجل سعر المانجو العويس 30 جنيهًا، والزبدية 25، والفص 50، البلح الرملي الأصفر والأحمر 5، الرمان 5 جنيهات، البلح البارحي 25 في المتوسط، والتفاح 25، الجوافة 5.



ولفت التجار إلى أن سعر العنب البناتي 12جنيهًا، البلدي 8، الخوخ 25، البرقوق 25، الكمثرى 20، التين 15.