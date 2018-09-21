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اقتصاد وأسواق
أسعار الخضراوات والفاكهة | ارتفاع الطماطم والبطاطس جنيهين
الجمعة 21 سبتمبر 2018 05:06 م
الخضراوات والفواكه
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أسعار الخضراوات ترتفع.. والطماطم تصل إلى 7 جنيهات
الخضراوات والفواكه
الصاوي أحمد
ارتفعت أسعار الطماطم إلى 10 جنيهات بدلاً من 8، مؤخراً -اليوم الجمعة- والبطاطس بنفس القيمة بسبب تراجع طرح المحاصيل في الأسواق طبقًا للتجار.
ولفت التجار إلى أن سعر الكوسة 9 جنيهات، والخيار 8، الباذنجان الرومي 4، الباذنجان العروس 6، الفلفل 8، البصل 5، الجزر 8، الفلفل الألوان 24، البامية 15، الملوخية جنيهين للرابطة.
واستقر سعر الليمون عند 8 جنيهات، الثوم الأبيض 15، الثوم الأحمر 18، وربطة الخضرة نصف جنيه.
وسجل سعر المانجو العويس 30 جنيهًا، والزبدية 25، والفص 50، البلح الرملي الأصفر والأحمر 5، الرمان 5 جنيهات، البلح البارحي 25 في المتوسط، والتفاح 25، الجوافة 5.
ولفت التجار إلى أن سعر العنب البناتي 12جنيهًا، البلدي 8، الخوخ 25، البرقوق 25، الكمثرى 20، التين 15.
أسعار الخضراوات والفاكهة
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