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بورصة وشركات
سرقة عملات رقمية من بورصة يابانية بقيمة 62 مليون دولار
الجمعة 21 سبتمبر 2018 04:42 م
البورصة اليابانية
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البورصة اليابانية
رويترز
قالت شركة "تك بيرو كورب" اليابانية المتخصصة في العملات الرقمية، اليوم الجمعة، إنها تقدر قيمة عملات سُرقت من بورصة تابعة لها في عملية قرصنة الأسبوع الماضي، بقيمة 62 مليون دولار.
وأشارت الشركة إلى أن المبلغ مرشح للزيادة نظرًا لأنه من المنتظر معرفة الأرقام الدقيقة فقط فور استعادة السيطرة الكاملة على خادم أجهزة الكمبيوتر الخاص بها.
وقدرت الشركة في البداية المبلغ المسروق بنحو 6.7 مليار ين (59.48 مليون دولار)، حين أعلنت عن حادث القرصنة الذي تعرضت له بورصة زايف التابعة لها يوم الخميس.
وفي بيان صحفي نُشر، الجمعة، قالت الشركة -التي تتخذ من أوساكا مقراً- إنها خلُصت إلى أنه جرت سرقة خمسة آلاف و966.1 بتكوين وستة ملايين و236 ألفًا و810.1 موناكوين و42 ألفًا و327.1 بتكوين كاش.
وأضافت أنه استنادًا إلى أسعار الإغلاق في الثامن من سبتمبر لكل عملة، تصل القيمة الإجمالية إلى سبعة مليارات ين (62.10 مليون دولار) مضيفة أن 4.5 مليار ين هي أصول لعملائها.
البورصة اليابانية
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