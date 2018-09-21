انتهاء أعمال كوبري سرابيوم العائم.. أكتوبر المقبل

أمانى العزازى





انتهت ترسانة بورسعيد من تدشين الجزء الغربي من كوبري سرابيوم العائم بطول 255 متر، وعرض 15م وعمق 2,25 متر، بالكيلو 90 بترقيم القناة.

ويربط الكوبري الجديد بين محافظة الإسماعيلية والجزيرة الوسطى بين قناتي السويس الجديدة والقديمة.

يأتي ذلك ضمن سلسلة من الكباري العائمة التي نفذتها الهيئة خلال العامين الماضيين، وهى: "النصر ببورسعيد، الشهيد أبنوب، الشهيد احمد منسي الغربي والشرقي".

وقال المهندس سيد بخيت، نائب رئيس الترسانة البحرية ببورسعيد، إنه من المزمع تركيب الجزء الشرقي من كوبري سرابيوم خلال شهر أكتوبر المقبل.





ويتكون من ثلاث أجزاء كل جزء مكون من ثلاث بنتونات، ومزود بعدد 2 رفاص، وتستغرق عملية فتح وغلق الكوبري 7 دقائق.





ولفت إلى نجاح رجال الترسانة فى إجراء تجارب فتح وغلق الكوبري بنجاح، بالتنسيق مع إدارة تحركات قطر كوبري سرابيوم وتركيبة بموقعه على الضفة الغربية للقناة.