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عادل الغضبان: مبادرة التكافل الدراسي نجحت في بورسعيد
الجمعة 21 سبتمبر 2018 03:26 م
محافظ بورسعيد في احتفالية نقابة المهندسين
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محافظ بورسعيد في احتفالية نقابة المهندسين
أمانى العزازى
أكد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، على نجاح مبادرة التكافل الدراسي التى أطلقتها المحافظة، بالتنسيق مع مجموعة من رجال أعمال بورسعيد.
ويتولى صندوق المنطقة الحرة بالتعاون مع رجال الأعمال سداد المصروفات الدراسية الخاصة بتلاميذ المرحلة الابتدائية والإعدادية التي تقع في نطاق أحياء المحافظة الشعبية، الزهور والمناخ والضواحي، والحالات الأكثر احتياجًا.
وأكد المحافظ تقديره لهذه المبادرة، ومشاركة رجال الأعمال فى مبادرة ترسخ مبادئ الوفاء والتكافل.
وشهد اللواء عادل الغضبان، الاحتفالية التي نظمتها نقابة المهندسين بالمحافظة لتكريم أوائل الشهادات العامة وحملة الماجستير والدكتوراة من أبناء أعضاء نقابة المهندسين ببورسعيد.
وقدم محافظ بورسعيد، التهنئة للمتفوقين متمنياً للجميع التوفيق في دراستهم وحياتهم العملية، والحفاظ على نجاحهم، مؤكدًا لهم أن الحفاظ على القمة يحتاج مجهود أكثر.
وشدد على وجود اهتمام كبير من الدولة بالمتفوقين علمياً والمبدعين في شتى المجالات، لأنهم يمثلون مستقبل هذا الوطن الذي يحتاج إلى جميع أبنائه المتفوقين في كافة المجالات لاستكمال مسيرة التنمية والمشروعات العملاقة التي تجري في جميع أنحاء مصر
وقال إن المرحلة الحالية ستشهد إعادة بناء الإنسان المصري، الأمر الذي يتطلب تضافر كافة الجهود من الجميع لغرس السلوك الإيجابي لدى المواطن.
وزارة التربية والتعليم
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