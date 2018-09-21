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عقـــارات
انقطاع المياه عن 3 مناطق في الغربية 12 ساعة
الجمعة 21 سبتمبر 2018 01:32 م
انقطاع المياه بالوراق
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انقطاع المياه بالوراق
المال خاص
أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية ضعف المياه بمناطق حى ثان وانقطاع المياه عن مناطق (منطقة السلخانه القديمة - شارع حسن عفيفى - شارع الشهيد ابو زهرة) اعتبارا من الساعة الثامنة مساء يوم الجمعه الموافق 21/9/2018 وحتى الساعة الثامنه صباح السبت الموافق 22/9/2018 لمدة 12 ساعة، نظراً لقيام الشركة بأعمال صيانة داخلية بمحطة مياه المرشحة بالجلاء (طنطا).
وتهيب الشركة بالسادة المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة.
وتقوم الشركة بتدبير سيارات مياه متنقلة صالحة للشرب بالمناطق المتأثرة وفى حال وجود أى شكوى الاتصال بالخط الساخن 125.
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